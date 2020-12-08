«إيرباص» تبحث تقنيات اتصال الجيل الخامس

المصدر: (دبي ـ البيان)

تستعرض ايرباص حلولها وأجهزتها الهجينة المعززة بتقنيات اتصال الجيل الخامس والمصمّمة للمهام الحرجة في إطار مشاركتها في أسبوع جيتكس للتكنولوجيا، وتعتبر هذه الفعالية العالمية المخصّصة للتكنولوجيا الأولى من نوعها منذ تطبيق القيود لمواجهة الجائحة في دولة الإمارات.

وتطرح ايرباص الميزات الحديثة التي تتفرّد بها أجهزتها تاكتيلون آغنت 500، وتاكتيلون آغنت 800، وتاكتيلون دابات. وتسلط الشركة الضوء على دور حلولها المتكاملة والمخصصة لشبكات الاتصال في دعم المهام اليومية للمستجيبين الأوائل، ولا سيما خلال الأزمات مثل الجائحة الحالية، وغيرها من الحالات الطارئة. ومن شأن الحلول التعاونية تاكتيلون آغنت 500 وتاكتيلون آغنت 800، تأمين اتصالات جماعية مشفّرة وفعالة بين الفرق العاملة في مجال السلامة العامة.

وقال وليد لحود، مدير المبيعات الإقليمي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لشركة سكيور لاند كوميونيكيشنز لدى ايرباص: «توفّر ايرباص دعماً موسّعاً لفرق الطوارئ والسلامة العامة، والعاملين في مجال الرعاية الصحية عبر تقنيات آمنة للاتصالات والتعاون. ومن شأن تقنياتنا المساعدة في إنقاذ الأرواح، وتقليص المخاطر إلى حدّها الأدنى».

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