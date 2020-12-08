منصور بن محمد يطّلع على أحدث حلول التقنية في «جيتكس»

المصدر: دبي - البيان

زار سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، أمس «أسبوع جيتكس للتقنية»، المُقام في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة كبيرة، تمثلت في 1200 جهة عارضة، تنوعت بين الأجنحة الدولية والحكومية، ومنصات الشركات العالمية، من نحو 60 دولة، إلى جانب مشاركة الجهات الحكومية، والدوائر والمؤسسات الوطنية، وذلك ضمن الحدث التقني الأكبر من نوعه في المنطقة، والأول من نوعه هذا العام على مستوى العالم، الذي يتم إقامته فعلياً، بحضور الوفود المشاركة والمتحدثين الذين سيناهز عددهم 350 خبيراً تقنياً، جاؤوا إلى دبي خصيصاً من 30 دولة للمشاركة.

وتفقد سموه، يرافقه هلال سعيد المري، المدير العام لمركز دبي التجاري العالمي، أجنحة المعرض التابعة للجهات الدولية والمحلية المختلفة، المشاركة في دورته الأربعين، مستعرضاً أهم ما يتضمنه الحدث من حلول تقنية، تقدمها كبريات الشركات العالمية الرائدة في مجال تقنيات المعلومات والاتصالات والتطبيقات الذكية، كما زار سموه خلال الجولة، عدداً من أجنحة الدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات الوطنية المشاركة في الحدث.

وتوقف سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم في منصة مركز دبي للأمن الإلكتروني، حيث استمع سموه إلى شرح حول استراتيجية المركز، وما يقوم به من جهود في سبيل تعزيز قدرة الإمارة على التصدي لمختلف أشكال التحديات التي تواجه العالم حالياً، في مجال الأمن السيبراني.

وزار سموه أجنحة عدد من الشركات العالمية، التي حرصت على المشاركة في «جيتكس»، انطلاقاً من أهميته، كأهم حدث تقني في المنطقة، لا سيما أنه الوحيد الذي أتاح فرصة اللقاء المباشر بين القائمين على صناعات التكنولوجيا المتقدمة في العالم خلال عام 2020، ضمن تدابير احترازية صارمة، قام بها مركز دبي التجاري العالمي، الحائز ضمان الحماية من شركة «بيرو فيريتاس» العالمية، كأول مركز للمؤتمرات والمعارض في منطقة الشرق الأوسط، يحصل على هذا الاعتماد المرموق.

وتوقف سموه عند جناح شركة «هواوي» العالمية، التي تركز في مشاركتها في جيتكس هذا العام، على حلول التعليم الذكية، لا سيما في ضوء الطلب المتزايد على هذه النوعية من الحلول، في ظل تداعيات أزمة كوفيد 19.

واستمع سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال زيارته إلى جناح شركة «هانيويل» العالمية، حول ما تطرحه الشركة هذا العام في جيتكس من حلول تقنية، تدعم قطاعات متعددة.

وحرص سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، على زيارة منصات الشركات الوطنية المشاركة في جيتكس، ضمن دورته الأربعين، حيث توقف عند منصة «اتصالات»، حيث استمع لما قامت به الشركة الرائدة من جهود لمساعدة مجتمع الإمارات في التغلب على تداعيات أزمة كوفيد 19.

كما زار سموه جناح شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»، الرائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث تابع شرحاً حول التقنيات الجديدة الداعمة لقطاعات الأعمال في مضمار التحوّل إلى البيئة الرقمية، وما تقدمه الشركة من خدمات متنوعة لخدمة مجتمع دولة الإمارات.

وتضمنت جولة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، في معرض جيتكس، زيارة جناح دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة»، حيث اطلع سموه على المحاور التي تركز عليها الدائرة، من خلال هذه المشاركة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز