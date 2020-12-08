محمد العبار لـ « البيان الاقتصادي»: «إعمار» تواصل مشاريعها وتراقب السوق

المصدر: دبي - مشرق علي حيدر

أكد محمد العبار رئيس مجلس إدارة إعمار العقارية، التزام الشركة الكامل إنجاز مشاريعها العمرانية المعلنة في دبي، مشدداً على حرصها التام على تسليم الوحدات السكنية والتجارية للمستثمرين وفق المواعيد المحددة لإنجاز تلك المشروعات.

وقال العبار في تصريحات لـ«البيان الاقتصادي» إن الشركة تراقب السوق العقاري وتطورات العرض والطلب فيه عن كثب، موضحاً أن الوقت الراهن ليس مناسباً لإعمار لطرح مشروعات عقارية جديدة.

وأضاف إن الطلب على العقارات في دبي يتحسن ولكن السوق ما زالت تعاني فائضاً في المعروض، بالتالي فإن إعمار لن تطرح مشاريع جديدة. وكان رئيس مجلس إدارة إعمار العقارية، سخر في أبريل الماضي، من تقارير زعمت بأن «إعمار» أوقفت العمل في المشاريع الكبرى بسبب جائحة «كورونا»، واصفاً مروجي تلك المزاعم في هذا الوقت العصيب، بأنهم لا يملكون أي حس بما يجري.

وأوضح أن الأعمال تمضي في كل مشاريع الشركة، مشيراً إلى أن إعمار، مثل معظم الشركات الكبرى، اتخذت إجراءات جذرية لخفض التكاليف لتوجيهها في الأزمة. وتمضي الأعمال قدماً في مشاريع إعمار ولا سيما مشروع خور دبي العملاق، ومشروع إعمار بيتش فرونت قبالة نخلة جميرا ومشاريع أخرى في دبي مارينا وغيرها.

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