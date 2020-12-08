أحمد بن سعيد: واثقون من تجاوز التحديات سريعاً

المصدر: دبي – عمرو عادل

أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى، الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، أن دبي سوف تبقى مركزاً عالمياً للخدمات المتفوقة في السفر جواً ونقل البضائع، مشيراً إلى أننا على ثقة من أن دولة الإمارات سوف تتجاوز سريعاً التحديات التي عصفت بالعالم مؤخراً، وتواصل ريادتها في صناعة الطيران من خلال الابتكار والاستثمار. وقال سموه عبر حسابه الرسمي في تويتر بمناسبة اليوم العالمي للطيران المدني: «الطيران عامل تمكين أساسي يحقق التواصل بين المجتمعات، ويحافظ على انسيابية سلاسل الإمداد الغذائية والطبية الحيوية عبر العالم».

واحتفل العالم أمس بـ «اليوم العالمي للطيران المدني»، الذي يصادف 7 ديسمبر كل عام، ووصلت حركة الطيران في الإمارات إلى أكثر من نصف مستوياتها في فترة ما قبل الجائحة. وتتأهب الناقلات الوطنية للمشاركة في عملية شحن ونقل لقاح «كوفيد 19» إلى جميع أنحاء العالم.

ومن جانبها، أظهرت بيانات «أو إيه جي»، المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران، زيادة 1.2% في السعة المقعدية التي توفرها شركات الطيران المختلفة على رحلاتها الجوية المجدولة عبر مطارات الدولة خلال الأسبوع الجاري مقارنة بالأسبوع الماضي.وارتفعت السعة المقعدية المجدولة خلال الأسبوع الذي يبدأ من 7 ديسمبر 2020، إلى 546 ألفاً و58 مقعداً، مقارنة مع 539 ألفاً و608 مقاعد في الأسبوع الذي سبقه.

وتشغل شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط نحو 2.083 مليون مقعد خلال الأسبوع الجاري، بنمو 1%، وتستحوذ السوق الإماراتية على 26.2% من حجم السعة التي تشغلها شركات الطيران في المنطقة.

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