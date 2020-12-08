«الإمارات للمرطبات» تسمح بتملّك الأجانب

المصدر: (دبي - البيان)

وافقت الجمعية العمومية لشركة الإمارات للمرطبات، على السماح للأجانب بالتملك في أسهم الشركة بنسبة لا تزيد على 49%. وأقرت العمومية تغيير اسم الشركة من «الإمارات للمرطبات» إلى شركة «الإمارات ريم للاستثمار»، والتنازل عن علامتها التجارية للمياه المعدنية «جيما» لصالح شركة أخرى.كما وافقت على زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من 30 مليون درهم إلى 300 مليون درهم عن طريق إصدار وإدراج أسهم حقوق أولية قابلة للتداول بعدد 270 مليون سهم بسعر درهم واحد للسهم الواحد.

وأكدت أنه يجوز للمساهمين التقدم بطلب لاكتتاب أسهم جديدة، والتي سيتم تخصيصها في حال بقاء أي أسهم جديدة غير مكتتبة، نتيجة لدمج الحقوق في ممارسة حقوقهم بالكامل للاكتتاب في الأسهم الجديدة.

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