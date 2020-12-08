الدورة 26 لمهرجان التسوّق تعد الزوار بمفاجآت عديدة

المصدر: دبي – بشار باغ

كشف أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، عن أن مهرجان دبي للتسوق سيزخر بالعديد من المفاجآت التي تنظم للمرة الأولى خلال دورته الـ 26 في الفترة بين 17 ديسمبر 2020 و30 يناير 2021، ويأتي في مقدمتها تنظيم عروض جوية خاصة في سماء دبي باستخدام الطائرات المسيّرة «الدرون».

وفي مؤتمر صحفي افتراضي عقد أمس لإعلان أجندة الدورة الـ 26 للمهرجان، أكد الخاجة أن الدورة المقبلة للحدث ستكون أكثر ذكاءً وابتكاراً مع فعاليات وأنشطة ترفيهية وفنية متنوعة، وستقدم 7 أسابيع مليئة بالتشويق والفرح والعروض المتنوعة، بالإضافة إلى الحفلات الفنية المباشرة والألعاب النارية مع الحرص على الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان صحة وسلامة الجميع، مشيراً إلى أن دبي ستنظم 17 فعالية كبرى خلال 2021.

وأضاف: يسعدنا أن نرحب مرةً أخرى بضيوفنا خلال مهرجان دبي للتسوق، أكبر وأطول مهرجانات التسوق على مستوى العالم، والذي سينطلق في دورته السادسة والعشرين ليشكل احتفالاً مثالياً بكل ما تقدمه دبي من تجارب ممتعة للتسوق والترفيه العائلي مع اتباع الإرشادات الوقائية اللازمة لضمان سلامة الزوار. ويعد المهرجان أولى الفعاليات المدرجة على تقويم دبي السنوي لقطاع التجزئة 2021، الذي يزخر بالأحداث والفعاليات والمناسبات التي تساهم في إنعاش قطاع التجزئة.

رسالة واضحة

وأشار الخاجة إلى أن المهرجان شهد على مدار السنوات الماضية نمواً استراتيجياً من خلال تقديم عروض وأنشطة رائعة تثري تجربة المتسوقين والزوار، وتساهم بزيادة أعداد المتسوقين ومرتادي مراكز التسوق، ونمو المبيعات، علاوة على تعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية للتسوق، وإحدى المدن العالمية القليلة الآمنة التي أعادت فتح اقتصادها ضمن إجراءات وقائية. وأكد أن الدورة الحالية من المهرجان مهمة جداً كونها تأتي في وقت يشهد فيه العالم تحديات كبيرة نتيجة جائحة «كوفيد 19»، وهي تحمل رسالة واضحة بأن دبي ماضية بطريقها بقوة لتدخل السعادة إلى قلوب الجميع.

900 علامة

من جانبه، قال محمد فراس عريقات، مدير إدارة التسجيل التجاري لقطاع التجزئة في مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إن 900 علامة تجارية في 3500 متجر ستقدم تخفيضات واسعة خلال المهرجان تتراوح بين 25 - 75%.

ويعود المهرجان تحت شعار «اكتشف عالماً من الروائع» ليضفي أجواء الفرح والمرح، ويقدم العديد من الفعاليات الترفيهية الممتعة، والعروض الترويجية، والحفلات الموسيقية المباشرة، والسحوبات والجوائز، والأنشطة المتنوعة، وذلك للتأكيد على المكانة التي تتمتع بها دبي كوجهة رائدة للتسوق على مستوى العالم، وكذلك مفضلة وآمنة للزيارة. ويتم وضع اللمسات الأخيرة على فعاليات جديدة لإدراجها ضمن فعاليات هذا الحدث، والتي سيتم الإعلان عنها تباعاً.

إجراءات احترازية

وتلتزم الجهات المشاركة في تنظيم الفعاليات، وكذلك مراكز التسوق والوجهات المشاركة بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19»، وذلك لضمان صحة وسلامة الجمهور والزوار. وحددت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة أبرز الأنشطة والفعاليات، والعروض الترويجية، والحفلات الموسيقية التي ستُقام في مختلف أنحاء المدينة خلال هذه الدورة، ومن أبرزها:

حفلات موسيقية

تبدأ الفعاليات بحفلين موسيقيين يُقامان في السوق الموسمي في حديقة البرج بمنطقة وسط مدينة دبي يومي 17 و18 ديسمبر من الساعة 8 مساءً وحتى الساعة 12 منتصف الليل، حيث يحيي حفل اليوم الأول نجمان عربيان، فيما تحيي فنانة عالمية حفل اليوم الثاني. وتبدأ أسعار التذاكر من 50 درهماً.

فعاليات التجزئة

تعود الأسواق الخارجية الشهيرة بمجموعة رائعة من الفعاليات في لاست إكزت الخوانيج والسيف، إضافة إلى فعاليات في حديقة البرج ونخيل مول ودبي فستيفال سيتي مول وكذلك الأسواق المجتمعية في مختلف أنحاء المدينة.

ويوفر السوق الموسمي، الذي يُقام في حديقة البرج بمنطقة وسط مدينة دبي تجربة تسوق بديلة للذين يبحثون عن هدايا أو منتجات فريدة من نوعها، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من تجارب المأكولات والمشروبات. وسيُقام السوق من 17 ديسمبر وحتى 2 يناير.

وستستضيف الوجهة الجديدة نخيل مول سوق الأغذية والتجزئة خلال المهرجان، والذي يقدم للمتسوقين مجموعة كبيرة من المنتجات الفريدة من نوعها. كذلك ستتاح أمام المتسوقين فرصة خوض تجربة احتفالية ساحرة في سوق دبي فستيفال سيتي مول في فستيفال باي، وستقام الفعالية يومياً من 6 وحتى 29 ديسمبر ابتداءً من الساعة الرابعة عصراً.

وستتزين الردهة الغربية في مول الإمارات بأجواء مستوحاة من فصل الشتاء احتفالاً بموسم الأعياد حتى يوم 24 ديسمبر.

سحوبات يومية

ويشهد المهرجان كذلك عودة سحوبات إنفينيتي الكبرى. حيث يمكن شراء بطاقة السحب التي تبلغ قيمتها 200 درهم من مجموعة مختارة من محطات الوقود التابعة لـ «اينوك» و«إيبكو»، بالإضافة إلى متاجر زووم، ومحطات مترو دبي، كما يمكن للمتسوقين الذين ينفقون 200 درهم في سوق الذهب، والقرية العالمية، ومراكز التسوق المشاركة الدخول في سحب للفوز بسيارة إنفينيتي QX60، بالإضافة إلى مبلغ 200 ألف درهم كل يوم. ليصل مجموعة سيارات إنفينيتي QX60 التي سيربحها سعداء الحظ 45 سيارة من خلال السحوبات اليومية التي ستُقام في القرية العالمية. كما سيفوز شخص واحد أيضاً بمبلغ 500 ألف درهم في اليوم الأخير من مهرجان دبي للتسوق.

وتُقدم سحوبات نيسان الكبرى 45 سيارة نيسان. حيث تتيح هذه السحوبات فرصة الفوز بواحدة من خمس سيارات ضمن الطرز الأكثر شعبية لدى نيسان، بالإضافة إلى جوائز نقدية بقيمة 10 آلاف درهم أسبوعياً. ويحتاج المتسوقون إلى إنفاق 25 درهماً فقط لشراء أي منتجات غير بترولية من أي محطة وقود «إيبكو» أو «إينوك» في دبي للحصول على فرصة الفوز خلال المهرجان.

ويمكن للمتسوقين الذين ينفقون 200 درهم في أي من مراكز التسوق التابعة لمجموعة مراكز التسوق في دبي الدخول في سحب للفوز بجوائز نقدية تصل إلى 100 ألف درهم كل أسبوع. وسيُقام حملة «أنفق واربح» من 17 ديسمبر وحتى 30 يناير.

وتستضيف مجموعة دبي للذهب والمجوهرات سحوبات كبرى من 17 ديسمبر وحتى 30 يناير مع جوائز إجمالية قدرها 25 كيلوغراماً من الذهب. وسيدخل في السحب سكان دبي وزوارها الذين يشترون المجوهرات في أي من المتاجر المشاركة التابعة لمجموعة دبي للذهب والمجوهرات والبالغ عددها 180 متجراً في مختلف أنحاء دبي بما في ذلك سوق الذهب في ديرة ومينا بازار ومراكز التسوق في المدينة. سيتم إضاءة الشوارع ومراكز التسوق في دبي وكذلك معالم المدينة خلال المهرجان باستخدام إضاءة ديناميكية مصممة خصيصاً للمهرجان.

حفلات وعروض

يمكن لعشاق أسطورتي موسيقى الروك الشعبية سايمون وغارفنكل الاستمتاع بأشهر الأغاني التي قدمها الثنائي، بالإضافة إلى معرفة أبرز محطاتها الفنية في دبي أوبرا خلال مهرجان دبي للتسوق. وستستضيف دبي أوبرا عرض «ذا سايمون آند غارفنكل ستوري» الذي نال استحساناً كبيراً يوم 19 ديسمبر في تمام الساعة 2 ظهراً و8 مساءً. كما سيحظى عشاق الموسيقى العربية بفرصة حضور حفلين رائعين ليلة رأس السنة الجديدة، حيث يستضيف مركز دبي التجاري العالمي حفل ليلة رأس السنة مع المطرب ناصيف زيتون. كما يحيي نجما الغناء وائل كفوري ومحمد خيري حفل ليلة رأس السنة آخر في فستيفال أرينا بفندق انتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي.

فنون استعراضية

يستضيف المهرجان مجموعة متميزة من عروض الشوارع العالمية ليستمتع بها السكان والزوار والمتسوقون في مختلف أنحاء المدينة. فيما سيقدم الموسيقيون والفنانون وغيرهم العديد من العروض الرائعة والمليئة بالمرح للعائلات والأصدقاء من مرتادي لامير، وسيتي ووك، والسيف، ودبي فستيفال سيتي مول، وابن بطوطة مول، وذا بوينت، وسيتي سنتر مردف، ومول الإمارات طوال فترة المهرجان. ويُنصح المقيمون والزوار بمتابعة أخبار المهرجان للحصول على المزيد من المعلومات، إذ سيتم إصدار تقويم كامل للعروض يوم 9 ديسمبر.

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