«اللولو» ينضم إلى «إمباي» لحلول الدفع اللاتلامسي

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مجموعة اللولو، أنها أصبحت أوّل منافذ التجزئة الرئيسية التي تشترك في خدمات إمباي، أوّل منظومة متكاملة للدفع اللاتلامسي في العالم برصيد فوري. ويعد «إمباي» تطبيقاً للدفع آمن للتعاملات غير النقدية تم تصميمه وتطويره ضمن إطار برنامج الحكومة الذكية في الإمارات.

وقع الاتفاقية في دائرة التنمية الاقتصاديّة بدبي علي إبراهيم، رئيس مجلس إدارة إمباي وسالم أم أيه، مدير مجموعة اللولو بحضور سامي القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، وجيمس ك. فارجيز، مدير مجموعة اللولو الدولية، ومنى القصاب، الرئيس التنفيذي لإمباي، وجيجي جورج كوشي، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس المنتجات.

شراكة

وقال علي إبراهيم، نائب المدير العام لاقتصادية دبي ورئيس مجلس إدارة إمباي: يشرّفنا أن نعلن عن الشراكة التوافقية بين إمباي وأكبر سلسلة متاجر للبيع بالتجزئة في المنطقة - اللولو. يتطلع نظامنا الآمن للدفع والمتعدد الأوجه وغير النقدي إلى بناء منصة ملائمة وآمنة للوصول إلى مجموعة أوسع من الجمهور. ما نقوم به الآن هو إحضار متجر اللولو إلى متناول يدك.

مركز الوفاء

من ناحية أخرى افتتحت مجموعة لولو للبيع بالتجزئة مركز الوفاء الحصري للتجارة الإلكترونية لزيادة تعزيز عمليات البيع الرقمي في الإمارات. وتم تصميم المركز اللوجستي على طراز عالمي ليكون بمقام مركز توصيل في أبوظبي والمناطق القريبة، مع قدرة استيعابية تسع كل أصناف المنتجات، ابتداءً من المنتجات الطازجة والمجمدة إلى مختلف السلع التموينية.

افتتح المركز رسمياً عبدالعزيز باوزير، المدير التنفيذي للقطاع التجاري بــ«زونزكورب» بحضور يوسف موسليام، رئيس مجلس إدارة مجموعة لولو العالمية. وبمشاركة عدد من كبار الشخصيات ومديري زونزكورب المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة ومديري لولو.

وقال يوسف موسليام: يعد التسوق الإلكتروني من دون شك هو مستقبل البيع بالتجزئة وساهمت جائحة كورونا في تعزيز هذا القطاع بعدد أكبر من المتسوقين لتجربة تسوق آمنة وسهلة. لقد شهدنا زيادة كبيرة على الطلبات عبر الإنترنت في الشهور الأخيرة، ولذلك سيساعد هذا المركز على خدمة المزيد من العملاء بصورة أسرع وأكثر فعالية. ويوفر مركز الوفاء مرافق تبريد متميزة للمنتجات يمكن التحكم في درجة حرارتها ووسائل تحضير الطعام بالمنازل للتعامل بشكل آمن وصحي. وهناك خطط جارية لتوسعة الجانب اللوجستي بالموقع نفسه لخدمات أفضل وأشمل.

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