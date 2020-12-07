دايموند فاوندري تفتتح مركزاً بمركز دبي للسلع المتعددة لتوسيع مبيعاتها

المصدر: دبي - البيان

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، انضمام شركة دايموند فاوندري، التي يقع مقرها في وادي السيليكون، إلى محفظة المركز المتنامية من شركات إنتاج الماس المصنّع في المعامل، وذلك ضمن مراسم أقيمت يوم الأربعاء 25 نوفمبر 2020 في برج الماس احتفاءً بهذه المناسبة.

وتستخدم شركة دايموند فاوندري مفاعلاً بلازمياً عالي الكثافة لإنتاج الماس المصنّع بمستويات جودة تتفوق على الماس الطبيعي، وتُعد أسرع شركة لإنتاج الألماس المصنّع في العالم. كما تعد الشركة أول مُنتج للماس من دون بصمة كربونية، وتحمل شهادات مُعتمدة بذلك، حيث يصنّع الماس بشكل مستدام باستخدام الطاقة الكهرومائية. ويُستخدم الماس المُصنّع الذي تُنتجه الشركة في المجوهرات والتطبيقات التكنولوجية.

وكان كل من رائدي الأعمال مارتن روشايسن وجيرمي شولز أسسا الشركة في سان فرانسيسكو، واختارت دايموند فاوندري مركز دبي للسلع المتعددة كقاعدة دولية للمبيعات والتوزيع نظراً لموقع دبي الاستراتيجي واتصالها بأهم مراكز الماس في العالم، وسهولة إنشاء الشركات في مركز دبي للسلع المتعددة.

وقال أحمد بن سليِّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: أصبح اسم دبي مرادفاً للابتكار والتميز، ويأتي وجود فرع لشركة رائدة مثل دايموند فاوندري في منطقتنا الحرة لإدارة عملياتها في المنطقة خير دليل على ذلك. يعكس استقطاب الشركات التي تُحدث ثورة في قطاع الماس نجاحنا في توفير بيئة آمنة وممكّنة للقطاع بأكمله، سواء للماس الطبيعي أو المصنّع. وتُعد دبي ومركز دبي للسلع المتعددة الخيار الأمثل بالنسبة للشركات التي تسعى إلى التوسع والازدهار. ومع وجود التكنولوجيا في متناول أيدينا، نتطلع إلى كتابة الفصل التالي من نمو قطاع الماس إلى جانب شركائنا وأعضائنا.

وتماشياً مع تفويضه لجذب وتسهيل ودفع التدفقات التجارية الجديدة عبر دبي، يضع مركز دبي للسلع المتعددة الإمارة كمركز لتجارة الماس الطبيعي والمُصنّع في المعامل. وفي 2003، بلغ إجمالي قيمة التجارة السنوية للماس الخام والماس الطبيعي 13.2 مليار درهم (3.6 مليارات دولار). وفي 2019، ارتفعت قيمتها إلى 84 مليار درهم (23 مليار دولار). وتعد شركة دايموند فاوندري واحدة من بين العديد من شركات إنتاج الماس المصنّع في المعامل التي اختارت إنشاء مركز لها في المنطقة التجارية التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة، ومنها شركة لومكس المتكاملة لإنتاج الماس المصنّع.

وتأتي هذا الخطوة بعد إعلان مركز دبي للسلع المتعددة عن افتتاح مكتب تمثيلي له في منطقة رمات جان بتل أبيب في شهر نوفمبر الماضي. وسيساهم المكتب الجديد، انطلاقاً من مقره في بورصة إسرائيل للماس، في تعزيز التجارة الثنائية بين دبي وإسرائيل في قطاع صناعة وتجارة الماس، بالإضافة إلى دعم الشركات الإسرائيلية من جميع الصناعات والقطاعات المهتمة بتأسيس حضور تجاري لها في دبي.

وقال توبي كروز، نائب رئيس المبيعات العالمية لشركة دايموند فاوندري: «تحتل دبي موقعاً استراتيجياً مهماً بالنسبة لنا، حيث توفر لنا إمكانية الوصول المباشر إلى بعض أسواق الماس الأكثر أهمية في العالم مثل الهند وإسرائيل وأوروبا».

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