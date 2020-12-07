«هيئة الاتصالات» تصدّ 821 ألف هجمة سيبرانية في 11 شهراً

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

نجحت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في منع 77.68 ألف هجمة سيبرانية خلال نوفمبر بزيادة قدرها 12.2% مقارنة بنحو 69.2 ألف هجمة في أكتوبر، وذلك بفضل الجهود المبذولة من الفريق الوطني للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي (aeCERT) في منع ومعالجة الهجمات السيبرانية التي تعرضت لها الجهات الاتحادية في الدولة.

ووفق حسابات «البيان»، تكون الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات قد تصدت ومنعت ما يزيد على 821 ألف محاولة وهجمة سيبرانية خلال الـ11 شهراً الأولى من العام الجاري، لا سيما بعدما تزايدت في الآونة الأخيرة محاولات النصب والتصيد والاحتيال بسبب أزمة جائحة «كورونا» مع زيادة إقبال المستخدمين على الشراء أونلاين واستخدم الخدمات والمنصات الإلكترونية في البنوك والمتاجر لإتمام معاملتهم وشراء احتياجاتهم.

وأوضحت الهيئة في تقرير حديث أن هجمات الشهر الماضي تنوّعت ما بين برمجيات خبيثة بنسبة 47%، وهي عبارة عن برامج يتم إنشاؤها بغرض تدمير الأنظمة والبرامج أو التأثير عليها أو الحصول على صلاحيات فيها بشكل غير قانوني وتشمل البرمجيات الخبيثة الفيروسات وبرامج الفدية الخبيثة وبرامج التجسس وغيرها.

وبحسب التقرير، شملت محاولات الهجمات عمليات بحث عن الثغرات الأمنية، بنسبة 39% وهي أخطاء برمجية في الأنظمة يمكن استغلالها من قبل المجرمين في العبث بالأنظمة والتأثير عليها، إضافة إلى 14% هجمات التصيد الإلكتروني، وهي عبارة عن عملية يتقمص فيها المجرم صفة شركات أو جهات موثوقة لخداع المستخدم لتسليم بياناته الخاصة ككلمة المرور والبطاقة البنكية، وذلك عبر الرسائل أو المواقع الإلكترونية المزيفة.

وبينت الهيئة أنها نجحت في معالجة 465 حادثة سيبرانية خلال الشهر الماضي، 292 منها كان تأثيرها متوسطاً و168 منخفضة و5 شديدة، وكانت الحوادث الأكثر شيوعاً هي دخول غير مصرح، وبريد إلكتروني احتيالي، وبرمجيات خبيثة.

وطلبت الهيئة من المستخدمين الانتباه من الروابط المختصرة والتي عادت ما تكون فخ من المخترقين، مؤكدة أنها تعمل بالتعاون مع مزودي خدمات الاتصالات في الدولة على حظر روابط مواقع الاحتيال الإلكتروني فور ورود البلاغ عنها، بهدف حماية المستخدمين منها.

ودعت الهيئة أفراد المجتمع لعدم التفاعل مع مثل هذه الروابط والإبلاغ عنها إلى الجهات الشرطة عبر منصة «eCrime» وخدمة الأمين والتأكد دائماً من محتوى أي رسائل من خلال التواصل مع المصدر الرسمي مباشرة، مؤكدة أنها تقوم ممثلة بفريق طوارئ الحاسب الآلي بنشر نصائح توعوية وتوجيهية للمجتمع حول هذه الروابط والحملات بشكل مستمر.

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