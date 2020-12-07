المدينة العالمية للخدمات الإنسانية تعرض الحلول المبتكرة في جيتكس

المصدر: دبي - وام

تعرض المدينة العالمية للخدمات الإنسانية، مشاريع وحلول إنسانية مبتكرة في أسبوع جيتكس للتقنية 2020، المقام حالياً في مركز دبي التجاري العالمي.

ويعد «بنك البيانات اللوجستية الإنسانية»، من الحلول الإنسانية المبتكرة، من قبل المدينة العالمية للخدمات الإنسانية، الذي يوفر للمجتمع الإنساني قاعدة بيانات مشتركة حول مخزونات المساعدات الإنسانية، والتدفقات في جميع المراكز الإنسانية عبر العالم، لتعزيز التأهب والاستجابة للطوارئ عالمياً.

وأعرب جوسيبي سابا، المدير التنفيذي للمدينة العالمية للخدمات الإنسانية، عن الفخر بالحلول المبتكرة التي تقدمها وتنفذها المدينة العالمية على أرض الواقع، منوهاً بأن التقنيات طالما لعبت دوراً فعالاً في نجاح الأعمال الإنسانية، خاصة في عام 2020، مع انتشار جائحة «كوفيد 19»، حيث ظهرت حلول مبتكرة، مثل بنك البيانات اللوجستية الإنسانية لتتبع مخزونات المساعدات، و«الفلاش ميديا استوديو»، لزيادة الوعي بالعمليات الإنسانية، ومركز خط التجميع شبه الآلي لتجميع الأدوات الطبية والنظافة والمساعدات، ومركز سلسلة التبريد لتخزين وإدارة الأدوية واللقاحات، الذي يلعب دوراً حاسماً في الإجراءات الحالية والمستقبلية.

وأضاف سابا أن المدينة العالمية للخدمات الإنسانية، تواصل مع مجتمعها، رحلتها من خلال الاستعداد لمواجهة أي تحديات جديدة، وخلق شراكات جديدة مع المبتكرين، بالإضافة إلى الشراكة مع الجهات الفاعلة في القطاع الخاص، العاملة بمعايير عالية المستوى، التي ستتيح مشاركة المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في هذا المعرض مع الجهات الحكومية الأخرى في دبي، فرصة لعرض الدعم الحكومي في العمل الإنساني، في جميع أنحاء العالم، والاستمرار في التشجيع على العمل بروح إنسانية واحدة.

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