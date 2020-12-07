«العدل» تستعرض خدماتها الذكية في جيتكس

المصدر: دبي - وام

تشارك وزارة العدل في أسبوع جيتكس للتقنية 2020 في دورته الـ40 المقامة حالياً في دبي بمنصة تقدم لزوارها حزمة من خدمات العدل والقضاء الذكية، والتي تعزز من دور التقنيات الحديثة في إدارة العمل القضائي، وتحقيق الاستفادة المرجوة من الخدمات الذكية، كمشروع طموح ومتكامل على كافة مستويات العمل بالوزارة والمحاكم والنيابات الاتحادية بالدولة، ضمن مجموعة خدمات ذكية وإلكترونية أخرى، تقدَّم لجمهور المتعاملين مع خدمات الوزارة.

وتقدم الوزارة في جناحها بقاعة الشيخ سعيد عروضاً عن خدماتها الذكية، من ضمنها نظام العدالة الذكية ونظام التوثيقات الإلكتروني الذكي لإصدار الإشهادات من خلال النماذج الإلكترونية الموحدة لجميع المحاكم الشرعية الاتحادية ونظام الزواج الذكي في نسخته الجديدة، ونظام الجريدة الرسمية، وتطبيق التشريعات الذكي، وتطبيق القرارات العظمى، بجانب النظام الذكي لتحليل البيانات القضائية، والمخصص لقيادات الوزارة ورؤساء المحاكم الاتحادية.

وتشارك الوزارة كذلك في المنصة الافتراضية بالتعاون مع هيئة تنظيم اتصالات حيث تقدم العروض الافتراضية عن بعد لخدماتها وتجاوب على جميع الاستفسارات للزوار ممن لا يستطيعون زيارة المعرض خلال الأوقات المخصصة لزيارة المعرض ومتواجدين في أي مكان في العالم.

وأشاد القاضي الدكتور سعيد علي بحبوح النقبي القائم بأعمال وكيل وزارة العدل بالدور الذي يلعبه معرض جيتكس للتقنية في ترسيخ مكانة الإمارات العربية المتحدة في هذا القطاع الحيوي والمهم، وما يقدمه من فرص لتعزيز جهود التطوير والارتقاء بمستويات كفاءة العمل والأداء، وباعتباره أحد أهم المعارض العالمية المتخصصة في صناعة تقنية المعلومات والاتصالات.

وأشار إلى أن مشاركة هذا العام تهدف إلى استعراض جهود الوزارة في تقديم حزمة الخدمات الذكية والإلكترونية التي توفرها للمتعاملين مع خدماتها المتعددة في مجالات العدالة والقضاء، والاطلاع على آخر المستجدات والتطورات التي حدثت على تقنية المعلومات والاتصالات باعتبارها من أهم الأدوات التي تستخدمها المؤسسات الحكومية في تلبية المتطلبات المتزايدة جراء التغيرات المتسارعة في تقنية المعلومات، وآخر المستجدات في الخدمات الحكومية على مستوى العالم المعتمدة كلياً أو جزئياً على الذكاء الاصطناعي وتقنيات البلوك تشين وكيفية الاستفادة منها في المجال القانوني والقضائي.

ومن جانبه قال الدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام المعهد القضائي التابع لوزارة العدل رئيس فريق الوزارة المشارك في معرض جيتكس 2020 «إن منصة الوزارة في هذه الدورة الـ40 من المعرض تستعرض مستوى جاهزية الخدمات الذكية وتبني الابتكار التكنولوجي والذكاء الاصطناعي، وقد حرصنا خلال هذا العام وخلال أزمة كوفيد 19 على إطلاق العديد من الحزمات المتطورة التي تضمن تطبيق التدابير الاحترازية وتوفر استمرار خدماتنا عن بعد لجمهور المتعاملين وتحقق في ذات الوقت سرعة الإنجاز سواء على مستوى الأفراد أو الشركاء الاستراتيجيين من المؤسسات الحكومية والخاصة».

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