شرطة دبي تستعرض مزايا مختبر الابتكار الأمني

المصدر: دبي - البيان

واصلت القيادة العامة في شرطة دبي مشاركتها في فعاليات أسبوع معرض جيتكس للتقنية 2020، حيث قدمت لزوار المعرض شرحاً حول مختبر الابتكار الأمني في شرطة دبي والتقنيات الحديثة والذكية المتوافرة فيه، إلى جانب تقديم شرح حول الخدمات التي تقدمها منصة ecrime، ومشروع «عيون» الهادفين إلى تعزيز الأمن والأمان.

وقدمت وداد صالح الحمادي أمين سر مجلس الابتكار، شرحاً إلى زوار المعرض حول مختبر الابتكار الأمني في شرطة دبي والذي يحتوي على أبرز الابتكارات الشرطية الذكية وتقنيات الذكاء الاصطناعي وأحدث الدوريات المزودة مختلف أنواع التقنيات وكاميرات المراقبة والتحليل المرتبطة مباشرة بمركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات إلى جانب التقنيات الحديثة المستخدمة في الدورية ذاتية القيادة، ونظام «التنبؤ الأمني الذكي» ومحتويات «غرفة العمليات المحمولة» وغيرها من التقنيات الحديثة التي تدعم العمل الأمني وتساهم في تقديم الخدمات إلى أفراد الجمهور بسهولة ويسر.

وقدمت الحمادي شرحاً لزوار المعرض حول أقسام مختبر الابتكار الأمني الذي يتضمن عدداً من القاعات. وأكدت الحمادي أن مختبر الابتكار الأمني في مقر القيادة العامة لشرطة دبي، استقبل في الـ10 أشهر الماضية أكثر من 3 آلاف زائر، إلى جانب تنظيم دورات تدريبية وتأهيلية لما يزيد على 300 موظف، وإجراء 80 ورشة عمل، ومناقشة 120 مشروعاً ابتكارياً.

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