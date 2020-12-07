غرفة الفجيرة تشارك بمختبر المشاريع في جيتكس 2020

المصدر: الفجيرة - البيان

شاركت غرفة تجارة وصناعة الفجيرة في أكبر معرض لتقنية المعلومات في منطقة الشرق الوسط معرض جيتكس 2020 الدولي المتخصص في تكنولوجيا المعلومات والذي يعقد حالياً في مركز دبي للمعارض والمؤتمرات ويستمر إلى 10 ديسمبر الجاري.

تأتي مشاركة الغرفة للمرة الأولى ضمن منصة حكومة الفجيرة بعرض مبادرة «مختبر المشاريع» وهو عبارة عن منصة إلكترونية أنشأتها الغرفة لخدمة الشباب المقبلين على مجال ريادة الأعمال تستعرض من خلالها كافة الخدمات والبرامج الدورية التي تقدمها غرفة الفجيرة لرواد الأعمال الشباب عبر مركز الفجيرة لدعم المشاريع الصغيرة، والتي تسهم بشكل كبير في احتضان المشاريع الشباب بالإمارة للنهوض بقطاع المشاريع الصغيرة.

وتعد منصة «مختبر المشاريع» أول بوابة إلكترونية بالإمارة لخدمة أصحاب المشاريع ووسيلة لتقديم كافة الاستشارات الاقتصادية والتسويقية والقانونية لتمكين رواد الأعمال من النجاح وإدارة مشاريعهم بكفاءة واقتدار ما يسهم في استمرار مشاريعهم خاصة في ظل الوضع الراهن بسبب تأثيرات تفشي فيروس كورونا المستجد ولتمكن مواصلة العمل عن بعد.

أكد سلطان جميع الهنداسي، مدير عام غرفة الفجيرة على أهمية معرض جيتكس في إثراء النشاط التقني والتكنولوجي لاسيما في ظل ما تشهده دولة الإمارات العربية المتحدة للتحول الرقمي.

وقال الهنداسي علي هامش زيارته لمعرض جيتكس إن المعرض يشهد تطوراً كبيراً في معروضاته من الأجهزة الإلكترونية المختلفة من عام لعام، مشيراً إلى أن المعرض يشجع على الابتكار والتكامل وتطبيق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للجيل الجديد في المجالات الصناعية والتجارية.

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