سولارويندز تستعرض أحدث تقنيات منصة أوريون خلال جيتكس

المصدر: دبي- البيان

كشفت سولارويندز SolarWinds، الشركة المتخصصة في تقديم برمجيات إدارة بيئات تقنية المعلومات بأسعار مناسبة، والمدرجة في بورصة نيويورك، تحت الرمز (NYSE:SWI)، اليوم، عن مشاركتها في أسبوع جيتكس للتكنولوجيا، والذي تستضيفه إمارة دبي في الإمارات العربية المتحدة بين 6 و10 ديسمبر الجاري. وسيتم عرض أحدث برمجيات الشركة في الجناح D40 في الصالة 7، المخصص لشركة سباير، التي تعد من الشركاء الرئيسين لسولارويندز. وستشارك الشركة أيضاً على المنصة الافتراضية لمعرض جيتكس 2020. وستعرض الشركة خلال مشاركتها، أحدث ما توصلت إليه منصة أوريون Orion Platform. ويذكر أن سولارويندز حازت في مايو 2019، على تكريم خيار العملاء في مجال مراقبة أداء الشبكات، وتشخيص الأعطال من منصة غارتنر بير إنسايتس.

ومن أهم مميزات منصة أوريون SolarWinds Orion Platform، أنها تتيح فوائد غير مسبوقة للعملاء، بالإضافة إلى تجربة بسيطة وآمنة ومتكاملة، من بينها توفير أداة مركزية لمراقبة وإدارة بيئة تقنية المعلومات بمختلف مستوياتها في الشركات، بدءاً من البنية التحتية، وصولاً إلى التطبيقات، إضافةً إلى هيكلية قابلة للتطوير، تتيح الربط بين بيئات تقنية المعلومات المادية والافتراضية والسحابية. كما توفر منصة أوريون Orion Platform، تجربة سلسة وآمنة وسهلة الاستخدام، يمكن تطبيقها في مواقع الشركات، أو ضمن البيئات الافتراضية، أو حتى على سحابة مايكروسوفت أجور.

وتعمل الشركات في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على تطوير بيئات تقنية المعلومات الخاصة بها، للتعامل مع المتطلبات المتزايدة لدعم العمل عن بعد، حتى في مرحلة ما بعد كوفيد 19، حيث ستكون لأتمتة العمليات مكانة بالغة الأهمية في نجاح الشركات في مختلف القطاعات. وستواجه الشركات خلال الأشهر المقبلة، تحدياً يتمثل في تطوير أنظمتها الخاصة بتقنية المعلومات بأسعار معتدلة، ما يتيح لها تطبيق التحكم عن بعد، ومبادرات العمل من المنزل على المدى الطويل.

وقال ساشا غيسي، كبير الخبراء التقنيين لدى سولارويندز SolarWinds: «تتميز بيئة تقنية المعلومات، بالتعقيد في جميع الشركات، باختلاف أحجامها، ما يشكل إدارتها مسؤولية حافلة بالتحديات. ولذا، نعمل على تصميم منتجات سهلة الاستخدام، معدّة لتقديم أداء قوي، يستند معظمها إلى منصة سولارويندز أوريون SolarWinds Orion Platform، لتكون منصة تقنية مشتركة، تسهل على الشركات تطبيق منتجاتنا بشكل فردي، قابل للتطوير، حسب الحاجة. كما تتميز منتجاتنا بإمكانية تطويرها، في حين يتم تجميع البيانات المتكاملة عن أداء الشبكات والأنظمة من مصادر متعددة في مختلف مستويات بيئة تقنية المعلومات، لتقدم رؤية وتجربة موحدة وشاملة، تتمحور حول التطبيقات».

وتعمل فرق تقنية المعلومات على مضاعفة جهودها لتلبية الطلب المتزايد على الوصول إلى الشبكات عن بعد، مع الحفاظ في نفس الوقت على أعلى معايير الأمان عبر الإنترنت. وشهدت سولارويندز SolarWinds، منذ مارس الماضي، ارتفاعاً في الطلب على حلول تأمين بيئات تقنية المعلومات، وخصوصاً التي تم تصميمها لمراقبة اتصالات الشبكات VPN الخاصة، تماشياً مع سعي خبراء القطاع إلى الحفاظ على سلامة البنية التحتية، ودعم الموظفين خلال العمل من منازلهم.

وأضاف غيسي: «حاولت جميع الشركات خلال الربع الثاني من العام الجاري، الانتقال إلى بيئة افتراضية على الإنترنت، وتوفير إمكانات العمل من المنزل، ما فرض تطبيق العديد من التغيرات ضمن بيئة تقنية المعلومات. إذ تطلّب الوضع الجديد، تطبيق تغيرات كانت تتطلب شهوراً طويلة من التخطيط خلال فترة قصيرة للغاية. ولذا، تعمل الشركات حالياً على إصلاح الأخطاء التي برزت خلال مرحلة التطبيق الأولية، وهو ما يشكل تحدياً كبيراً لخبراء تقنية المعلومات، نظراً للميزانيات المحدودة، ما يتطلب منهم اللجوء إلى حلول مبتكرة، تساعدهم على أداء واجباتهم».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز