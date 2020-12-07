الجناح الألماني بإكسبو يعلن عن وظائف شاغرة

المصدر: دبي- البيان

أعلن الجناح الألماني في إكسبو دبي عن وظائف شاغرة على الإنترنت حيث يجري حالياً البحث عن قرابة 180 مضيفاً ومضيفة يتولون مهمة تعريف الزائرين والزائرات من مختلف أنحاء العالم بـ«ملتقى ألمانيا» علاوة على مساعدين ومساعدات في مجالات الإدارة والاتصالات، وسائقين واختصاصين فنيين للأعمال الداخلية.

ويقام الجناح الألماني في إكسبو دبي بتكليف من الوزارة الاتحادية للاقتصاد ويستمر المعرض لمدة ستة أشهر حيث تستعرض ألمانيا من خلال جناحها «ملتقى ألمانيا» التعددية التي تتميز بها والابتكارات الحديثة في مجال الاستدامة.

وتولي ألمانيا اهتماماً خاصاً بالتعددية في فريق عمل جناح «ملتقى ألمانيا» حتى إن فريق العمل الأساسي المكون من 10 أفراد يضم حالياً بالفعل أشخاصاً من 5 جنسيات أخرى إلى جانب الجنسية الألمانية.

ويجري البحث عن متقدمين ومتقدمات للوظائف الشاغرة يجيدون اللغات الألمانية والإنجليزية. وتمثل اللغات الأخرى ولا سيما اللغة العربية ميزة إضافية، وتعد المهارات الاجتماعية المتميزة وكفاءة التواصل بين الثقافات شروطاً أساسية لشغل كافة الوظائف المعلن عنها. وتتضمن إعلانات الوظائف المتطلبات الوظيفية المفصلة لكل من المناصب الشاغرة.

من المزمع أن يتم التدريب على مختلف الوظائف في أغسطس أو سبتمبر 2021 في دبي. وسيتم فقط مراعاة طلبات شغل الوظائف للمتقدمين المستعدين للبقاء طيلة مدة انعقاد إكسبو، بما في ذلك فترة الإعداد.

ويتيح «ملتقى ألمانيا» بهذا الشكل للعديد من المهتمين والمهتمات فرصة فريدة من نوعها لتمثيل ألمانيا بكل جوانبها وثقافتها في إكسبو دبي، والانضمام إلى المجتمع الدولي.

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