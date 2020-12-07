جمارك دبي تدعم منظومة التفتيش الجمركي بـ 8 أجهزة متطورة خلال جيتكس

المصدر: دبي – البيان

زار سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، معرض جيتكس للتقنية، حيث تفقد منصة جمارك المشاركة في المعرض، بحضور أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي، وفريق القيادة بالدائرة، وأشاد سلطان بن سليم خلال جولته بالمنصة بخدمات وأنظمة جمارك دبي الذكية، ودورها الرئيس في تعزيز التجارة والسياحة، وترسيخ مركز دبي عاصمة المال والأعمال، تحقيقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مؤكداً أن التقنيات المتطورة وتكامل الأنظمة في مؤسسة الموانئ والجمارك، أسهم بشكل مباشر في دعم الأعمال خلال جائحة «كورونا».

كما استقبلت منصة جمارك دبي، أمس، أحمد بن لاحج مدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك، والوفد المرافق، حيث استمع إلى شرح عن أبرز المشاريع المشاركة، ودورها في تسهيل التجارة، ودعم سلاسل الإمداد العالمية، فضلاً عن جذب الاستثمارات الجديدة في التجارة الإلكترونية، عبر تطوير منصة ذكية للتجارة الإلكترونية، باستخدام تقنية البلوك تشين، تدعم احتياجات كافة الشركاء.

وانطلاقاً من رسالتها في حماية المجتمع، وتعزيز التنمية المستدامة، من خلال الالتزام والتسهيل والابتكار، تستعرض جمارك دبي، خلال مشاركتها في معرض جيتكس للتقنية، 8 أجهزة، ومبادرة ذكية تهدف إلى الارتقاء بمنظومة التفتيش الجمركي، حيث تتميز بتقنيات متطورة، كالتصوير ثلاثي الأبعاد، والربط الإلكتروني مع أنظمة جمارك دبي، كنظام محرك المخاطر الذكي و«مرسال»، بالإضافة إلى خصائص التحكم الآلي عن بُعد.

ويؤكد الدكتور عبد الله بوسناد المدير التنفيذي لقطاع التفتيش الجمركي في جمارك دبي، أن دائرة جمارك دبي، تولي تطوير قطاع التفتيش الجمركي، أهمية مضاعفة، لتحقيق التكامل على صعيد حماية المجتمع والاقتصاد من مخاطر المواد الممنوعة والمهربة، والعمل في ذات الوقت على تسريع وتيرة تيسير حركة التجارة والسياحة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الحكيمة، مشيراً إلى أن الأجهزة والمبادرات المشاركة في جيتكس، تعد الأحدث عالمياً، بالإضافة إلى تفردها بمواصفات خاصة، تمت إضافتها بناء على طلب من جمارك دبي.

وأضاف: «طورت جمارك دبي قدراتها في مجال الفحص والتفتيش الجمركي، بمبادرات مبتكرة، حيث أطلقنا مؤخراً مشروع «سياج»، لمراقبة المنافذ الجمركية في إمارة دبي، عبر التقنيات الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي، والأجهزة المتطورة لكشف المواد الممنوعة والمتفجرات، وطائرة بدون طيار، بالتكامل مع العنصر البشري الموجود على مدار الساعة، وطيلة أيام الأسبوع، بالإضافة إلى وحدة الكلاب الجمركية k9، المساندة في عمليات الاستهداف الميدانية والتفتيش ضمن الحرم الجمركي».

ومن الأجهزة والمبادرات المشاركة في معرض جيتكس، جهاز فحص الحاويات السريع، يوفر مزايا عديدة لعمليات الفحص، في مقدمها القدرة على فحص الحاويات بسرعة 150 حاوية في الساعة، وقراءة أرقام الحاويات، وتحويلها لصيغة رقمية، بهدف الربط مع نظام «مرسال»، غرف التحكم الذكية، مبادرة تعمل على تعزيز غرف التحكم لأجهزة فحص الحاويات، بهدف الكشف الاستباقي عن احتمالية التسبب بالأعطال، نتيجة ارتفاع درجة الحرارة أو الرطوبة، انقطاع التيار الكهربائي، وذلك من خلال إرسال رسائل نصية بشكل مباشر للمعنيين، جهاز فحص الطرود ثلاثي الأبعاد، حائز على جائزتي الأفكار الأمريكية 2019، والأفكار البريطانية 2019، ويتميز بخاصية التحكم عن بعد، مع إظهار صور ثلاثية الأبعاد عالية الدقة، جهاز كشف المواد الإشعاعية، جهاز متطور وذكي للكشف والتعرف إلى مصادر الإشعاع والمواد المشعة، جهاز كشف الإشعاع الشخصي المكتسب، جهاز محمول يقوم بقياس ورصد الأشعة المكتسبة من قبل المفتش في بيئة العمل، بهدف توفير أقصى درجات الوقاية والسلامة للعاملين في المجالات الإشعاعية، «المنظار»، جهاز سهل الحمل والحركة والاستخدام في أي مكان لفحص الأماكن المغلقة، لديه القدرة على إعطاء صورة عالية الجودة في الأماكن المظلمة، لكشف الممنوعات والمواد المهربة، «طاولة التفتيش الذكية»، منصة ذكية ومبتكرة للتفتيش، تتضمن نظاماً متكاملاً لتتبع وتوثيق عملية التفتيش، وتعد الجهاز الأول من نوعه على مستوى مطارات العالم، ويتم تطويرها حالياً للربط مع نظام محرك المخاطر الذكي، وجهاز فحص مركبات المسافرين، يتكون من جهازين يعملان في وقت واحد، لفحص كافة أنواع مركبات المسافرين، عبر منفذ حتا الحدودي، ويتمتع بقدرته على فحص 150 سيارة في الساعة، وقراءة أرقام لوحات المركبات بدقة تصل 98 %، وبناء على متطلبات جمارك دبي، قامت الشركة المصنعة، بتزويد الجهاز بعازل للأشعة السينية، لتشغيل الجهازين في نفس الوقت.

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