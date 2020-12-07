الشركات الإيطالية الناشئة تجذب الانتباه في جيتكس فيوتشر ستارز بمبتكراتها التقنية

المصدر: دبي - البيان

يعود الجناح الإيطالي هذا العام إلى جيتكس بتنظيم من البعثة التجارية الإيطالية (ITA) بمشاركة 20 شركة مبتكرة ناشئة ليلعب دوراً بارزاً في الترويج لمناخ الشركات الناشئة الإيطالية ويربطها بعلاقات وطيدة مع المستثمرين في المنطقة، والتعريف بما توفره هذه الشركات من ابتكارات في قطاع الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين والتقنية عدم التلامس والحلول المخصصة لمجالات الفنادق والصحة والزراعة، وقد افتتح الجناح الإيطالي في جيتكس فيوتشر ستارز رسمياً نيكولا لينر، السفير الإيطالي في الإمارات وجوزيبي فينوكيارو، قنصل إيطاليا العام في دبي، وآميديو سكاربا، المفوض التجاري الإيطالي في الإمارات ومدير البعثة التجارية الإيطالية، بحضور عدد من كبار المسؤولين والضيوف.

وقد تم تنظيم برنامج غني بالفعاليات من أبرزها مسابقة نظمتها وكالة التجارة الإيطالية بين الشركات الناشئة المشاركة، حيث تنافست هذه الشركات في ما بينها بتقديم أبرز مشاريعها المبتكرة أمام نخبة من المستثمرين وأمام لجنة من الحكام يرأسها السفير الإيطالي نيكولا لينير وتكونت من روبرتو كروتسي، مدير عام ميكروسوفت للشركات الناشئة وفاطمة الصفتي، مدير البلوك تشين في دو، وجورغ سيباستياو، المدير التنفيذي منظمة البلوك تشين العالمية وغيرهم، وفازت شركة Sanycar بالمسابقة.

ثلاث شركات إيطالية ناشئة - Dilun وKemanji وTolemaica - في الدور نصف النهائي من تحدي Supernova من قبل جيتكس فيوتشر ستارز. سيتم الإعلان عن الفائزين في اليوم الأخير من جيتكس فيوتشر ستارز.

وتعليقاً على افتتاح الجناح الإيطالي قال نيكولا لينر:

«تنطلق فعاليات معرض جيتكس لهذا العام وسط تحديات كبيرة تواجه الاقتصاد العالمي في مواجهة تداعيات كوفيد-19، الذي أثر على كافة القطاعات، بما فيها قطاع التقنية، والمشاركة في جيتكس فيوتشر ستارز تكشف التزام قطاع الشركات الناشئة في إيطاليا وقدرتها على المضي قدماً والاستمرار في الابتكار والمعرض مناسبة لتقوية علاقاتنا الاقتصادية في المنطقة في قطاع التقنية، وهذا يدعم مبادراتنا مثل إينوف إيتالي يو أي إيه InnovItalyUAE الرامية إلى استكشاف فرص التعاون في مجال الابتكار بين إيطاليا والإمارات العربية المتحدة في قطاعات هامة مثل الأمن الإلكتروني والمدن الذكية وعلوم الحياة، حيث ستقدم الشركات الإيطالية العشرون المشاركة في المعرض العالمي تشكيلة واسعة من الحلول التكنولوجية في مجالات مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والقطاع الصحي والمدن الذكية والحلول التقنية الزراعية التي تسهم جميعها في نمو وتطوير المنطقة».

ويحظى زوار الجناح الإيطالي بفرصة التعرف على التقنيات المبتكرة مثل الأجهزة القابلة للارتداء الخاصة بالتتبع والتباعد الاجتماعي وحلول البلوك تشين في قطاعات الزراعة والطعام والنسيج وحلول البيانات الكبيرة التي تستطيع قراءة وفهم اللغة البشرية وتحويلها إلى بيانات وتطبيقات خاصة بأنظمة الرعاية الصحية والواقع المعزز وغيرها.

ويوضح آميديو سكاربا، المفوض التجاري الإيطالي ومدير البعثة التجارية الإيطالية ذلك بالقول: تعتبر شركات التقنية اليوم جزءاً لا يتجزأ من نظام الأعمال والاستثمار في أي دولة، وليس من المستبعد أن نسمع عن شركات مبتكرة ناشئة تحقق المنجزات الاستثنائية وتغير طريقة حياتنا وتنفيذنا للأعمال التجارية المختلفة بفضل حلولها المبتكرة، وكل الشركات العشرين المشاركة في جناحنا هي شركات مبتكرة، وهي هنا لتحقيق مزيد من التعاون وبناء الشراكات وتبادل المعرفة مع قطاع الأعمال لتحقيق مزيد من النجاح والنمو، وتلعب وكالة التجارة الإيطالية دوراً مهماً في تعزيز حضور الشركات الإيطالية في المنطقة، لذا يشكل الجناح الإيطالي في جيتكس فيوتشر ستارز منصة ملائمة لاستكشاف فرص الشراكة في قطاع التقنية الذي ينمو بسرعة في المنطقة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز