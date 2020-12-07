«فيرلوب. آي أو»: 2.5 مليار دولار حجم قطاع حلول أتمتة خدمات العملاء 2020

المصدر: دبي - البيان

أفاد جوراف سينغ، المؤسس والرئيس التنفيذي لدى شركة «فيرولوب. آي أو»، الشركة الناشئة التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، والمتخصصة في حلول أتمتة خدمات العملاء، بأن دولة الإمارات تستحوذ على الحصة الأكبر خليجياً ضمن قطاع حلول أتمتة خدمات العملاء بقيمة تصل إلى 2.5 مليار دولار. جاء ذلك خلال مشاركة الشركة لأول مرة في فعاليات أسبوع جيتكس للتقنية 2020، الذي يقام خلال الفترة من 6 حتى 10 ديسمبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي.

وأضاف «سينغ» إن أسبوع جيتكس للتقنية يمثل نقطة التقاء لمختلف الأفكار المبتكرة والتقنيات الحديثة حول العالم. وإذا ما أخذنا بالاعتبار الطريقة الحكيمة التي تعاملت بها حكومة دولة الإمارات مع جائحة كورونا، فإن حدث جيتكس يعد مؤشراً قوياً لجاهزية الاقتصاد على التعافي بشكل تام من الآثار التي خلفها كورونا ودليلاً على صلابة اقتصاد الدولة ومرونته في التكيّف مع الظروف الاستثنائية غير المتوقعة. حيث أتاحت لنا فعالية جيتكس حتى الآن الاجتماع بعدد كبير من العملاء والشركاء المحتلمين، وقد شهدنا تعاوناً واستجابة كبيرة هذا العام ونحن نتطلع قدماً لتوقيع صفقات جديدة خلال الأيام المقبلة مع جهات حكومية وخاصة.

وتقوم شركة فيرولوب بتمكين الشركات من أتمتة خدمات العملاء لديها، من خلال الربط بين مختلف قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بالدردشة مثل واتساب وفيسبوك وغيرها، وذلك من خلال منصة فيرولوب. آي أو للأتمتة، التي تتولى مهمة أتمتة هذه المحادثات والإجابة عن استفسارات العملاء دون أي مشاركة بشرية على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع.

وتابع: «نعمل حالياً على توظيف باحثين ومهندسين متخصصين في مجال الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى توظيف متخصصين في المبيعات والتسويق أيضاً. ونتطلع إلى بناء شراكات مع هيئات بحثية محلية ودولية رائدة في دولة الإمارات في مجال تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتعلم الآلة من أجل العمل على تنفيذ خططنا معاً».

وكانت «فيرولوب دوت آي أو» قد نجحت مؤخراً في جمع 5 ملايين دولار في جولة تمويل أولي فئة «أ»، بدعم من شركة أبوظبي التنموية القابضة ADQ، وإدارة «فالكون إيدج كابيتال»، لدعم خططها التوسعية في الدولة.

وتمكّن منصة Verloop.io الشركات من أتمتة خدمة العملاء عبر قنوات عديدة وتعالج أكثر من 2 مليار استفسار من استفسارات الزبائن عبر مختلف عملائها، وتضم ما يزيد على 100 مليون مستخدم.

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