«منطقة عجمان الحرة» تقدم حزماً داعمة لشركات تكنولوجيا المعلومات خلال جيتكس

المصدر: دبي- البيان

تستعرض «منطقة عجمان الحرة»، أبرز منظوماتها الذكية ومنصاتها الإلكترونية، لتسريع فترات إنجاز الخدمات، واستثمار الموارد المتاحة بكفاءة وفعالية أكبر، وذلك خلال مشاركتها في «أسبوع جيتكس للتقنية 2020»، المستمر لغاية 10 ديسمبر الجاري، في مركز دبي التجاري العالمي. وتندرج المشاركة في المعرض الأكبر للتكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط، في إطار استراتيجية المنطقة الحرة، لتعريف مجتمع الأعمال والاستثمار بخدماتها المتكاملة، ومرافقها الحيوية المزودة بأحدث الابتكارات التكنولوجية، والتي توفر بيئة مثالية لدعم تطلعات شركات تكنولوجيا المعلومات، في التوسع ضمن الأسواق الإماراتية والإقليمية الواعدة.

وعلى هامش مشاركتها في «أسبوع جيتكس للتقنية»، أعلنت منطقة عجمان الحرة، إطلاق المزيد من المبادرات الداعمة، والعروض التحفيزية لشركات التكنولوجيا، ومن ضمنها التخفيض بنسبة 25 % على رسوم تسجيل شركات هذا القطاع، إلى جانب أسعار مميزة ومخفضة لإيجار كافة المكاتب التنفيذية المؤثثة وغير المؤثثة، في عرضٍ حصري، يستمر من 6 لغاية 12 ديسمبر.

وأكّد المهندس علي بن تويه السويدي مدير عام منطقة عجمان الحرة، التزام المنطقة الحرة بتسريع وتيرة التحول الرقمي في مختلف عملياتها وخدماتها وإجراءاتها، لخلق بيئة أعمال أكثر جاذبية وتنافسية، مشدداً على أهمية تعزيز الابتكار، والاستعانة بالتكنولوجيا المتقدمة لتحقيق الاستفادة المُثلى من الموارد البشرية، وتعزيز عملية التحول الرقمي، تماشياً مع محاور «الخطة الرئيسة للتحول الرقمي لحكومة عجمان»، التي أطلقها سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، والتي تركز على توفير تجربة استثنائية للمتعاملين، وتعزيز تكامل كافة الجهات الحكومية للعمل وفق روح الفريق الواحد، لمواجهة المعوقات التنظيمية، وتحقيق أفضل النتائج.

وأضاف السويدي: «نحرص في منطقة عجمان الحرة، على توفير السبل الضامنة لنمو وتوسع الشركات، وتسهيل إجراءات مزاولة الأعمال، واستقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية، للاستفادة من المزايا التنافسية لإمارة عجمان، باعتبارها إحدى أبرز الوجهات الرائدة على الخارطة الاستثمارية الإقليمية. ودأبنا في المنطقة الحرة، على تطوير برامج الأتمتة، تماشياً مع رؤيتنا الطموحة لإنجاز التحول الرقمي، ونواصل اليوم تنفيذ المبادرات والبرامج، وصولاً إلى تحقيق أهداف هذه الرؤية. وتشكل أنظمتنا لأتمتة العمليات، إضافةً نوعية، لكونها تزيد كفاءة وموثوقية الإجراءات، وتقلص وقت إنجاز المعاملات، والعمل على خدمه المتعاملين على مدار الساعة.

كما قام سعادة المهندس علي بن تويه السويدي، بحضور «قمة الاقتصاد الرقمي المستقبلي الإماراتي – الإسرائيلي»، التي شهدت حضور جهات حكومية وخاصة من كلا الجانبين، بهدف بحث آفاق التعاون المشترك في مجال الاقتصاد الرقمي.

ويجدر الذكر بأنّ منطقة عجمان الحرة، تواصل العمل على توسيع نطاق الأتمتة والتحول الرقمي في مختلف عملياتها وإجراءاتها وخدماتها، بهدف الإسهام في التوجهات الوطنية، لتسريع وتيرة التحول الرقمي، بالتوازي مع توفير بيئة أعمال جاذبة ومحفزة لرواد الأعمال والشركات من مختلف القطاعات، لا سيما قطاع التكنولوجيا المتقدمة، الذي يمثل إحدى ركائز الرؤى الوطنية لاستشراف المستقبل، وضمان استمرارية التنمية المستدامة.

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