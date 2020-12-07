ايرباص تسلط الضوء على تقنيات اتصال الجيل الخامس للأزمات والطوارئ في جيتكس

المصدر: دبي ـ البيان

في إطار مشاركتها في أسبوع جيتكس للتكنولوجيا الذي تستمر فعالياته في دبي حتى 10 ديسمبر الجاري، تستعرض ايرباص حلولها وأجهزتها الهجينة المعززة بتقنيات اتصال الجيل الخامس، والمصمّمة للمهام الحرجة. وتعتبر هذه الفعالية العالمية المخصّصة للتكنولوجيا الأولى من نوعها منذ تطبيق القيود لمواجهة الجائحة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وخلال جيتكس، تطرح ايرباص الميزات الحديثة التي تتفرّد بها أجهزتها تاكتيلون آغنت 500، وتاكتيلون آغنت 800، وتاكتيلون دابات. وتسلط الشركة الضوء على دور حلولها المتكاملة والمخصصة لشبكات الاتصال في دعم المهام اليومية للمستجيبين الأوائل، ولا سيما خلال الأزمات مثل الجائحة الحالية، وغيرها من الحالات الطارئة.

ومن شأن الحلول التعاونية تاكتيلون آغنت 500 وتاكتيلون آغنت 800، تأمين اتصالات جماعية مشفّرة وفعالة بين الفرق العاملة في مجال السلامة العامة. وتتيح الحلول التعاونية السلسة وسهلة الاستخدام والقابلة للتطوير إجراء مكالمات الفيديو، وتوجيه رسائل الوسائط المتعددة، وتتبّع الموقع في الوقت الفعلي. فضلاً عن السماح بالتواصل بين مستخدمي الهواتف الذكية ومستخدمي أجهزة الاتصال اللاسلكي العاملة بنظام تيترا.

ويجمع تاكتيلون دابات، أحد أجهزة ايرباص الهجينة، بين ميزات الهواتف الذكية وأجهزة تيترا. ومع ميزة التجوال الهجينة، يمكن للمستخدمين إجراء الاتصالات بكفاءة، والتبديل بسلاسة بين خدمات شبكة تيترا أو LTE، وفقاً للتوافر.

وتساعد تقنيات الجيل الخامس تاكتيلون آغنت وتاكتيلون دابات المؤسسات والوكالات في اعتماد مستقبل تقنيات الاتصالات في الأزمات والطوارئ بأسلوب سلس وآمن، مع الحفاظ على معايير موثوقية وجودة اتصالاتهم.

وفي تعليقه، قال وليد لحود، مدير المبيعات الإقليمي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لشركة سكيور لاند كوميونيكيشنز لدى ايرباص: «توفّر ايرباص دعماً موسّعاً لفرق الطوارئ والسلامة العامة، والعاملين في مجال الرعاية الصحية عبر تقنيات آمنة للاتصالات والتعاون. ومن شأن تقنياتنا المساعدة في إنقاذ الأرواح، وتقليص المخاطر إلى حدّها الأدنى».

وأضاف لحود: «يعتبر جيتكس من المنصات المهمة لتسليط الضوء على الخواص المتعددة لتقنياتنا من الجيل الخامس، ومناقشة دورها في حياة عملائنا في المنطقة، حيث تخطو دبي والإمارات العربية المتحدة تدريجياً بخطوات ثابتة نحو التقنيات المستقبلية. ونغتنم مشاركتنا في هذه الفعالية لاستعراض دور حلول ايرباص في تعزيز قدرة الوكالات والمؤسسات على مواكبة الواقع الجديد خلال سعيها لتحقيق عمليات تشغيلية أكثر أماناً ومرونة».

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