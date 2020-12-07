عالم فيراري ووارنر براذرز أبوظبي يستقبلان موسم الأعياد بأجواء احتفالية وفعاليات ترفيهية

المصدر: أبوظبي- البيان

يتألق كل من عالم فيراري أبوظبي وعالم وارنر براذرز أبوظبي بأجواء وفعاليات احتفالية ليشكلا خياراً ترفيهياً رائعاً للضيوف من العائلات والأصدقاء للاستمتاع ببهجة موسم الأعياد.

وقال الحسن كعبوس الزعابي، ‏نائب الرئيس للشؤون التشغيلية في شركة فرح إكسبيرينسز: «يسعدنا استقبال الضيوف خلال موسم الأعياد بأجمل الفعاليات والأنشطة الترفيهية التي تعكس بهجة هذا الوقت المميز من العام، حيث ستتزين مُدننا الترفيهية بالديكورات والأضواء والزينة الاحتفالية النابضة بروح العيد والمستوحاة من الأجواء الشتوية الساحرة. وسيستمتع ضيوفنا من الأصدقاء والعائلات بالفعاليات والأنشطة التي تشمل لقاء الشخصيات المحببة لديهم في تجربة ترفيهية لا تنسى».

عالم فيراري أبوظبي

يستضيف عالم فيراري أبوظبي احتفالية «الشتاء في شوارع إيطاليا» التي ستتواصل لغاية 2 يناير، حيث ستعم خلالها أجواء البهجة والفرح مع الديكورات الخاصة بموسم الأعياد. وستتمكن العائلات والأصدقاء من الاستمتاع بأجواء مليئة بالسعادة وتوثيق هذه اللحظات عبر التقاط الصور التذكارية مع الشخصيات المميزة الخاصة بموسم الأعياد. كما سيتاح للضيوف فرصة ابتكار أجمل تصاميم الحلويات من كعك الزنجبيل ضمن فعالية «مصنع الزنجبيل» في مطعم «إل كافالينو». ويتوجب حجز التذاكر الخاصة بهذه الفعالية للمشاركة في هذه التجربة.

وسيتمكن الضيوف من الاختيار من بين أجمل اكسسوارات وزينة الأعياد والهدايا المستوحاة من عالم فيراري. وستحتضن المدينة الترفيهية متجراً خاصاً بحلويات الموسم، حيث سيقدم أصناف الكوكيز والحلويات الملونة وغيرها. كما سيختبر الضيوف بهجة الأعياد في الشارع الإيطالي الذي سيتألق بأكاليل الأزهار المزينة بالنجوم المتلألئة والألعاب وقبعات العيد الملونة.

وسيحظى الأطفال بنصيبهم من هذه الاحتفالات خلال فعالية «هولي جولي كرافتس» التي ستقام خارج مطعم «أوفيسرز فود كوارترز». وستمكن هذه الفعالية الأطفال من إطلاق العنان لقدراتهم الفنية والإبداعية وتصميم التذكارات والأعمال الفنية الخاصة بموسم الأعياد مثل كرات الثلج ثلاثية الأبعاد واللوحات المغناطيسية الصغيرة. وسيطلق عالم فيراري أبوظبي أيضاً إصدارات محدودة من كمامات الوجه المستوحاة من بهجة موسم الأعياد.

وارنر براذرز

وتوفر عالم وارنر براذرز أبوظبي لضيوفها من العائلات والأصدقاء الفرصة للاستمتاع بالأجواء الاحتفالية المميزة الخاصة بموسم الأعياد مع شخصيات الأنيميشن المحبوبة مثل باغز باني ودافي داك. وعند دخول منطقة وارنر براذرز بلازا، ينتقل الضيوف إلى عالم من الأجواء الاحتفالية حيث تتزين شخصيات الأنيميشن المفضلة لديهم بأجمل الأزياء الخاصة بالمناسبة. وسيتمكن ضيوف عالم وارنر براذرز أبوظبي من الاستمتاع بهذه الأجواء لغاية 2 يناير 2021.

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