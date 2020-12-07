«الإمارات دبي الوطني» يطلق تطبيقه للهواتف المتحركة على متجر تطبيقات «هواوي»

المصدر: دبي- البيان

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، البنك الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، اليوم عن إطلاق تطبيقه المخصص للهواتف المتحركة على متجر تطبيقات هواوي Huawei AppGallery، ليتيح للعملاء مزيداً من المرونة والخيارات. جاء ذلك في إطار شراكة جديدة مع شركة «هواوي» لتوفير تطبيق بنك الإمارات دبي الوطني المخصص للهواتف المتحركة على ثالث أكبر متجر تطبيقات للأجهزة المتحركة بالعالم والذي يضم 500 مليون مستخدم شهري نشط.

وتوفر الخدمات المصرفية التي يقدمها البنك عبر الهواتف المتحركة تجربة مصرفية مريحة وآمنة أينما كانوا، ليتيح لهم إجراء معاملاتهم المصرفية اليومية أو التقدم للحصول على المنتجات المصرفية الجديدة بكل سهولة. ويمكن للعملاء الجدد فتح الحسابات على الفور عبر عملية مسح ضوئي بسيطة للوثائق الثبوتية الخاصة بهم. ويمكن للمستخدمين الحاليين إجراء مجموعة متنوعة من المعاملات مثل إرسال الأموال إلى الأصدقاء والعائلة باستخدام خدمات «دايركت ريمت» أو mePay وسداد فواتير أكثر من 30 خدمة وتحديث تفاصيل الاتصال، وحظر البطاقات المفقودة، وطلب كشوف الحسابات ودفاتر الشيكات أو التقدم بطلب الحصول على قرض جديد أو بطاقة ائتمان. ومن خلال ميزة «سمارت باس» على التطبيق، يمكن للعملاء تنفيذ المعاملات المصرفية الرقمية بأمان وموثوقية وفقاً لأرقى معايير الترميز، مما يوفر مصادقة ثنائية قوية كحماية إضافية.

وتحظى هذه المزايا بمزيد من الدعم عبر متجر تطبيقات هواوي الذي يوفر منصة آمنة للتطبيقات المالية من خلال نظام شامل للأمان والحماية، يضمن التحقق من المطورين ومن أمان تطبيقات المتجر وحفاظها على خصوصية بيانات المستخدمين.

وقال مروان هادي، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قسم الخدمات المصرفية للأفراد في الإمارات لبنك الإمارات دبي الوطني: يسعدنا التعاون مع شركة هواوي لتوفير تطبيقنا المخصص للهواتف المتحركة على متجر تطبيقات هواوي. ويأتي ذلك تزامناً مع التحول المتزايد بين العملاء نحو التعاملات الرقمية والتجارب القائمة على الهواتف المتحركة أولاً، مما يتيح لعملائنا الوصول بسهولة إلى أحدث خدماتنا المصرفية عبر الهواتف المتحركة لتنفيذ معاملاتهم المصرفية اليومية بسهولة وأمان«.

قال لو جينج، نائب الرئيس للشراكات العالمية والتنمية البيئية في منطقة الشرق الأوسط أفريقيا:»تفخر (هواوي) بالإعلان عن انضمام بنك الإمارات دبي الوطني، العلامة التجارية المصرفية الأكثر قيمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى منظومة (خدمات هواوي للأجهزة المحمولة)، ليكون بذلك أحدث المؤسسات المالية التي تنضم إلى قاعدة عملائنا المتنامية. وتأتي هذه الخطوة لتعكس النمو المتسارع الذي تشهده محفظتنا من التطبيقات المصرفية والمالية المتوفرة على متجر تطبيقات هواوي، وذلك بفضل التزامنا الراسخ بتوفير منصة آمنة تتيح للشركات والأفراد اغتنام مستويات الراحة الفائقة التي توفرها الخدمات المصرفية عبر الهواتف المتحركة بمنتهى الثقة والأمان«.

ويتوفر المتجر في أكثر من 170 دولة ومنطقة في جميع أنحاء العالم، وانضم أكثر من 2 مليون مطور على مستوى العالم إلى منظومة»خدمات هواوي للأجهزة المحمولة) وتم دمج أكثر من 96 ألف تطبيق في البنية الأساسية للمنظومة حول العالم بهدف توفير تجارب أكثر تميزاً للمستخدمين، كما تجاوزت أرقام التوزيع المجمعة للتطبيقات عتبة 294 مليار مرة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2020.

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