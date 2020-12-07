كيكلاب تُطلق برنامجاً لتدريب رواد الأعمال الشباب

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت كيكلاب للتراخيص ومساحات العمل، المملوكة من قبل مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة إحدى مؤسسات حكومة دبي، عن إطلاق برنامج سيدلاب للتدريب العملي للخريجين الجدد. يهدف هذا البرنامج إلى تطوير المواهب الشابة في السوق المحلية.

ويتزامن إطلاق هذا البرنامج مع إعادة افتتاح مساحات العمل في مكاتب كيكلاب، حيث سبق وأن أغلقت الشركة مساحات العمل احترازياً بسبب انتشار جائحة كوفيد-19.

مدة البرنامج 12 أسبوعاً يتم خلالها تدريب المشاركين بأسلوب عملي في أساسيات العمل المؤسسي واختصاصاته، ومنها المحاسبة وخدمة العملاء والتسويق وأخلاقيات الأعمال. بعد إكمالهم للمنهج العملي يتم نقل كل مشارك إلى الإدارة الأنسب لمهاراته وطموحاته لإتمام الشهر الأخير من البرنامج.

وبعد إتمام البرنامج بنجاح، يتاح لكل مشارك خيارين يحددان مسقبله المهني، ويتمثلان في عرض لوظيفة بدوام كامل في كيكلاب، أو دخول عالم ريادة الأعمال من خلال تأسيس شركة مقابل رسوم مخفضة ومقسطة بواقع 999 درهماً في الشهر ولمدة سنتين.

وتوفر هذه الفرصة للمشاركين من أصحاب الأفكار التجارية الترخيص واستخدام مساحات العمل والوصول إلى مجتمع رواد الأعمال في كيكلاب، بالإضافة إلى شبكة واسعة من الشركاء وموردي الخدمات والعملاء المحتملين ممن تربطهم بكيكلاب علاقات وثيقة.

ويشكل هذا البرنامج رصيداً من الخبرة المهنية والمعرفية التي تضاف إلى سيرهم الذاتية في حال اختار مشارك بناء مسيرته المهنية مستنداً إلى الخيارات الأخرى الوفيرة التي يقدمها سوق العمل في دبي ودولة الإمارات عموماً.

وقال تصور الحق، الرئيس التنفيذي في كيكلاب: "سعدنا بإعادة افتتاح مساحات العمل وعودة مجتمع رواد الأعمال إلى رحابها، وهذه فرصة لنا للاستمرار في دعم وتشجيع الشباب الطموح. يشكل برنامج سيدلاب خطوة أكبر نحو هذا التوجه، حيث يتيح للخريجين صقل مهاراتهم واكتساب معارف مهنية لبدء مسيرتهم المهنية أو مباشرة ريادة الأعمال. يشير اختيارنا لهذا الاسم – سيد تعني بذرة بالإنجليزية - إلى أن الشباب الطموح مثل البذرة الجيدة التي تنمو إذا غُرست في أرض خصبة ونالت الرعاية اللازمة. التربة الخصبة والرعاية هي ما نسعى لتقديمه من خلال هذا البرنامج، لتنمو طموحاتهم وإنجازاتهم ويسهموا في خدمة المجتمع وتنمية الاقتصاد".

يرحب برنامج سيدلاب للتدريب المهني بالخريجين الجامعيين الجدد الذين أكملوا دراستهم في 2018 أو السنوات التالية. ويمر المتقدمون للبرنامج بعملية اختيار تتضمن مقابلة فيديو ابتدائية، وحضور يوم مفتوح للمتأهلين. يسبق البرنامج الفعلي فترة اختبار تمتد أسبوعين. بعد إتمام فترة الاختبار بنجاح ينضم المشارك إلى البرنامج رسمياً ويتسلم مصروفاً شهرياً لتغطية نفقات التنقل.

للتقديم ولمعرفة المزيد عن برنامج سيدلاب للتدريب المهني، الرجاء إرسال بريد إلكتروني إلى Internship@kiklabb.com

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