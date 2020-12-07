طيران الإمارات ترحب بأولى طائرات "A380" من أصل ثلاث سيتم تسلمها في ديسمبر

المصدر: دبي - البيان

استقبلت طيران الإمارات MSN A6-EVL ، A380 رقم 116 كأول طائرة من أصل ثلاث طائرات A380 تنضم إلى أسطولها في عام 2020.

وصلت الطائرة إلى دبي في الساعات الأولى من صباح يوم السبت، مدعومة بمزيج من وقود الطائرات التقليدي ووقود الطائرات المستدام.

ومن المقرر أن تستلم طيران الإمارات طائرتين أخريين من طراز A380 في وقت لاحق من هذا الشهر، ستعرض إحداهما منتج الدرجة السياحية المميز الذي طال انتظاره.

ومنذ دخولها إلى أسطول طيران الإمارات قبل 12 عامًا ، كانت A380 هي الرائد والمفضل لدى العملاء ، حيث تأسر خيال المسافرين من خلال توفير تجربة سفر لا مثيل لها. ولا يزال الحديث عن العناصر المميزة مثل A380 Onboard Lounge وShower Spa حول العالم.

ولا تزال تجربة طائرة الإمارات A380 مطلوبة للغاية من قبل العملاء ، حيث يضمن الكثير منهم حجز سفرهم على هذه الطائرة لتجربة رحابة وهدوء وراحة في كل مقصورة.

وأعادت طيران الإمارات مؤخرًا منتجاتها المميزة للعملاء للاستمتاع بها ، حيث توازن بين تجربة عالية خلال الوباء والتدابير التي تعطي الأولوية لصحة ورفاهية الركاب.

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