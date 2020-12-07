عروض جوية بالطائرات المسيرة ترحب بزوار مهرجان دبي للتسوق

المصدر: دبي – بشار باغ

كشف أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة أن مهرجان دبي للتسوق يزخر بالعديد من المفاجآت التي تنظم للمرة الأولى خلال دورته الـ 26 خلال الفترة بين 17 ديسمبر 2020 و30 يناير2021، ويأتي في مقدمتها تنظيم عروض جوية خاصة في سماء دبي باستخدام الطائرات المسيّرة "الدرون".

وفي مؤتمر صحفي افتراضي للكشف عن أجندة الدورة الـ 26 لمهرجان دبي للتسوق أكد الخاجة أن الدورة المقبلة للحدث ستكون أكثر ذكاءً وابتكاراً بفعاليات وأنشطة ترفيهية وفنية متنوعة، وسيقدم 7 أسابيع مليئة بالتشويق والفرح والعروض المتنوعة بالإضافة إلى الحفلات الفنية المباشرة والألعاب النارية مع الحرص على الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان صحة وسلامة الجميع. مشيراً إلى أن 17 فعالية كبرى ستنظم خلال العام 2021.

ومن جانبه قال محمد فراس عريقات، مدير إدارة التسجيل التجاري لقطاع التجزئة في مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة أن 900 علامة تجارية ضمن 3500 متجراً ستقدم تخفيضات واسعة خلال المهرجان.

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