أحمد بن سعيد: دبي ستبقى مركزاً عالمياً للخدمات المتفوقة في السفر جواً ونقل البضائع

أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى، الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، أن الطيران عامل تمكين أساسي يحقق التواصل بين المجتمعات، ويحافظ على انسيابية سلاسل الإمداد الغذائية والطبية الحيوية عبر العالم.

وقال عبر حسابه الرسمي في تويتر بمناسبة اليوم العالمي للطيران المدني: "نحن على ثقة من أن دولة الإمارات العربية المتحدة سوف تتجاوز سريعاً التحديات التي عصفت بالعالم مؤخراً، وتواصل ريادتها في صناعة الطيران من خلال الابتكار والاستثمار، وسوف تبقى دبي مركزاً عالمياً للخدمات المتفوقة في السفر جواً ونقل البضائع."

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