%90 من شركات الإمارات ترجح العودة إلى ربحية ما قبل «كوفيد 19» في 2022

المصدر: دبي - البيان

توقع 78% من شركات الأعمال في الإمارات، أن تبقى التوقعات المستقبلية لأعمالها كما هي أو أن تصبح أكثر تفاؤلاً خلال الفترة المقبلة، مقارنة بـ67% على المستوى العالمي، وذلك وفقاً لتقرير المستكشف الأخير من «إتش اس بي سي». وأفادت شركات الأعمال التي شملتها الدراسة في الإمارات بأنها تكيفت مع البيئة المتغيرة، وعلى الرغم من التراجع الطبيعي لمستويات التفاؤل منذ عام 2019، فإن شركات الأعمال الإماراتية تبدو أكثر تفاؤلاً من المتوسط العالمي. ويشعر 48% من جميع شركات الأعمال الإماراتية التي شملها الاستطلاع بالمزيد من التفاؤل.وتوقعت 90% من الشركات العودة إلى مستوى الربحية الذي كانت عليه ما قبل جائحة كوفيد 19 بحلول نهاية 2022، مقارنة بـ81%على المستوى العالمي، وبينها 18% من الشركات في الإمارات التي إما أنها متقدمة أكثر في توقعاتها أو أنها تتوقع العودة إلى تحقيق الربحية بنهاية العام.

151 شركة

واعتمد تقرير المستكشف من «إتش اس بي سي» على دراسة استقصائية شملت أكثر من 10368 شركة في 39 سوقاً، بما في ذلك 151 شركة من الإمارات.

وتعتزم 81% من الشركات زيادة حجم استثماراتها في أعمالهم في العام المقبل، مقارنة بـ67% على المستوى العالمي.

وقال دانييل هوليت، الرئيس الإقليمي للخدمات المصرفية التجارية لدى «إتش اس بي سي» للمنطقة: «لطالما كانت الشركات الإماراتية تتمتع بالمرونة والقوة والابتكار. وعلى الرغم من التباطؤ الاقتصادي الذي شهدناه خلال الجائحة، بدأت الأعمال بالعودة لتحقيق الربحية إلى مستويات ما قبل الجائحة ولكن بشكل بطيء».

وفي حين أن 74 % من الشركات ترى أن التجارة الدولية قد أصبحت أكثر صعوبةً بسبب تأثير الأحداث التي جرت خلال الأشهر الـ12 الماضية، فإن التزامها بمتابعة الفرص الدولية لا يزال يبدو ثابتاً ولم يتغير،و قال 90% من الشركات الإماراتية مقارنة بـ72% على المستوى العالمي إن لديها نظرة مستقبلية إيجابية للعامين المقبلين. في حين أن أقل من 8% من شركات الأعمال الإماراتية لديها نظرة مستقبلية سلبية، مقارنة بـ22%على المستوى العالمي.

تحسين الاستدامة

يرى 99 % من الشركات أن هناك العديد من الفرص لتحسين استدامتها البيئية والأخلاقية، وأهمها المتطلبات المتزايدة للعملاء وجذب الاستثمار وتعزيز رفاهية الموظفين.متوقعة أن يؤدي التركيز بشكل أكبر على الاستدامة إلى دفع عجلة النمو، حيث تتوقع 40% من الشركات تحقيق نمو متواضع يصل إلى 5%، بينما تتوقع 28% من الشركات تحقيق نمو يتراوح بين 6% و9%، في حين أن 28% من الشركات تتوقع تحقيق نمو بنسبة 10% أو أكثر.

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