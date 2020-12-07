«دبي كوميرسيتي» تدشن خدمات التجارة الإلكترونية للأعمال

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «دبي كوميرسيتي»، أول منطقة حرة للتجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا وجنوبي آسيا، عن تدشين باقة خدمات «التجارة الإلكترونية للأعمال» لمتعاملي المنطقة الحرة الجديدة من خلال توقيع اتفاقيات شراكة مع «ماجنتو» التابعة لشركة أدوبي المزود لبرامج التجارة الإلكترونية، وشركة «ريد بوكس ديجيتال»، شركة الاستشارات الرقمية العالمية والشريك البلاتيني لتنفيذ عمليات شركة «ماجنتو».

مشاركة

وجاء هذا الإعلان على هامش مشاركة «دبي كوميرسيتي» ضمن فعاليات الدورة الأربعين لأسبوع «جيتكس للتكنولوجيا» والذي تسلط المنطقة الحرة فيه الضوء على المزايا التي توفرها المنطقة الحرة الجديدة في دعم نمو القطاع على المستوى الإقليمي من خلال الشراكات الاستراتيجية.

وقالت آمنة لوتاه، مساعد مدير عام سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي «دافزا» عضو مجلس إدارة في «دبي كوميرسيتي»: «ستلعب دبي كوميرسيتي دوراً مهماً في رسم ملامح مستقبل قطاع التجارية الإلكترونية بالشرق الأوسط وشمالي أفريقيا وجنوبي آسيا، والذي من المتوقع أن يحقق معدل نمو 20% لتبلغ قيمته 26 مليار دولار بحلول 2022، بما يتجاوز معدل النمو العالمي المتوقع عند 13%، في حين من المتوقع أن يشكل القطاع على مستوى منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بحلول عام 2022 نسبة 43% من حجم قطاع التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط وآسيا».

محفظة الخدمات

وأضافت: «تستكمل هاتان الاتفاقيتان الاستراتيجيتان مع كل من ماجنتو وريد بوكس جهودنا الرامية لتنمية وتعزيز محفظة الخدمات ذات القيمة المضافة التي ستوفرها دبي كوميرسيتي لدعم دورها المحوري المستقبلي ودفع حضورها على صعيد الابتكار والرقمنة والشراكات الاستراتيجية».

حلول متخصصة

تساهم باقة الخدمات الجديدة من خلال الشراكات الموقعة في توفير الخدمات والحلول المتخصصة بالتجارة الإلكترونية وفق احتياجات متعاملي «دبي كوميرسيتي»، إلى جانب التركيز على تعزيز تجربتهم الرقمية. و«دبي كوميرسيتي» هي أول منطقة حرة متخصصة توفر خدمات «التجارة الإلكترونية للأعمال» متكاملة لمتعامليها لنمو أعمالهم وتمكينهم من تعزيز ودخول سوق التجارة الإلكترونية بسلاسة .

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