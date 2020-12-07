دبي تفتح أبواب العالمية لشركات التقنية الناشئة

المصدر: دبي ـ بشار باغ

أكد مشاركون في معرض «جيتكس لنجوم المستقبل» أن دبي تمهد الطريق نحو العالمية أمام الشركات الناشئة المتخصصة في كافة قطاعات تقنية المعلومات وبالأخص تلك المرتبطة بالثورة الصناعية الرابعة، وأشاروا إلى أن المعرض يكتسب أهمية خاصة في هذه المرحلة باعتباره منصة حيوية تدعم النمو والتوسع أمام الشركات الناشئة ويساهم في بناء فرص وشراكات واعدة محلياً وعالمياً.

بيئة محفزة

ولفت ياسر همام مدير التسويق في شركة «كاسيو بيه انترناشيونال» المتخصصة في الأنظمة والبرامج المخصصة للمؤسسات أن الشركة تعمل على توسيع خدماتها عالمياً انطلاقاً من دبي بفضل البيئة المحفزة للأعمال التي تتمتع بها الإمارة وسمعتها العالمية المرموقة، موضحاً أن دبي تتميز بخدمات سريعة وذات كفاءة ونمط تطور متواصل في مختلف المجالات مما يدعم توسع الشركات عالمياً.

وأوضح أن الشركة أسست منصة توفر خدمات تطوير تطبيقات الهواتف الذكية دون الحاجة لبرمجة تحت اسم «نو كود بلاتفورم» والتي تتيح للشركات بناء أي تطبيق خاص بها أو برمجيات كبيرة بما يشمل الخدمات الحكومية والبنوك وغيرها بتكلفة تنافسية.

وأشار ماسامي آندو المدير العام في دبي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيئة التجارة الخارجية اليابانية «جيترو» إلى أن اليابان تشارك للمرة الخامسة ضمن جناح خاص للشركات الناشئة في معرض جيتكس لنجوم المستقبل، مؤكداً أهمية الحدث لعرض التقنيات اليابانية المتقدمة والمتميزة لدول المنطقة ككل باعتباره منصة متخصصة ومرموقة على المستوى العالمي والإقليمي. ولفت إلى أن 10 شركات تشارك ضمن الجناح في مختلف التخصصات بما يشمل التكنولوجيا المالية «فينتيك» والتقنيات المتخصصة في البيئة وغيرها. وأشار إلى أن معرض جيتكس هو الحدث الوحيد عالمياً الذي شاركت به «جيترو» فعلياً حيث كانت مشاركتها افتراضياً منذ بدء الجائحة.

تواصل

وبدوره أشار خالد رومية، مدير شركة «بروكتيك للتكنولوجيا» المتخصصة في بناء المنظومات الذكية وتطوير منصات رقمية للإعلانات، إلى أن الشركة انطلقت للمنافسة في سوق تقنية المعلومات من خلال خدمات ومنتجات جديدة ومتميزة ومن ضمنها أتمتة المنازل وتحويلها إلى منازل ذكية دون الحاجة إلى تكسير وتغيير التمديدات، بالإضافة إلى مشاريع مع جهات حكومية لتطوير منصات للرقابة على السلع والتكامل مع سلاسل الإمداد. وأكد أن معرض جيتكس لنجوم المستقبل يتيح للشركات الناشئة التعرف على نظيراتها العاملة في ذات التخصصات وتوسيع إطار التواصل مع الشركاء ومختلف الأطراف العاملة في القطاع.

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