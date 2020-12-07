«قمة الاقتصاد الرقمي المستقبلي الإماراتي ـ الإسرائيلي» اليوم

المصدر: دبي – وائل اللبابيدي

تنطلق اليوم فعاليات «قمة الاقتصاد الرقمي المستقبلي الإماراتي ـ الإسرائيلي» لأول مرة بالتعاون مع مركز دبي التجاري العالمي ومعهد التصدير الإسرائيلي، والتي تقدم أجندة حافلة بالفعاليات بحضور مسؤولين من الجهات الحكومية وخبراء في مجال التكنولوجيا والذين سيعملون على استكشاف وبحث الفرص المحتملة للتعاون الاقتصادي والتقني بين البلدين.

خبراء

وستجمع القمة خبراء في مجال تقنيات الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والأمن الغذائي والسيبراني والتنقل المستقبلي والرعاية الصحية والتكنولوجيا الزراعية.

وقالت تريكسي لوه ميرماند، نائب الرئيس التنفيذي لإدارة الفعاليات والمعارض لدى مركز دبي التجاري العالمي إن القمة ستوفر فرصاً عديدة للتعاون والتواصل والاستثمار بين مسؤولين وروّاد أعمال بين البلدين. ويتحدث في القمة عدد من الشخصيات الإسرائيلية من بينهم: أديف باروخ، رئيس مجلس إدارة معهد التصدير الإسرائيلي، وإيجال أونا المدير العام للهيئة الوطنية للأمن السيبراني في إسرائيل، والدكتورة أنات ليا بونشتين، رئيسة ومديرة خيارات الوقود ومبادرة التنقل الذكي في البرنامج الوطني الإسرائيلي للتنقل الذكي، ودوف كوتلر، الرئيس التنفيذي لبنك هبوعليم.

وأضافت: يعدّ «جيتكس» منصة أساسية لتحفيز جهود تطوير التقنيات المتقدمة وتعزيز نمو منظومات ريادة الأعمال، فضلاً عن كونه أحد المحركات الرئيسية لسياحة الأعمال الدولية في دبي. كما أنه يتيح تلاقي الشركاء في قطاع الاجتماعات والمؤتمرات الكبرى بما في ذلك قطاع السفر والضيافة والإنتاج. وكونه فعالية التكنولوجيا الرئيسية الوحيدة التي تقام بشكل فعلي ومباشر في عام 2020، يعدّ جيتكس دليلاً على ما تحظى به دبي والإمارات عموماً من مقومات هائلة مكنتها من ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للاجتماعات والمؤتمرات الكبرى وإعادة إطلاق هذا القطاع على مستوى العالم.

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