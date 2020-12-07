حضور قوي لكبرى شركات التقنية العالمية

المصدر: دبي ـ وائل اللبابيدي

يشهد أسبوع «جيتكس للتقنية» حضوراً قوياً لكبرى شركات التقنية العالمية التي حرصت على المشاركة في الحدث التقني الأول عالمياً في 2020.

وتشارك مايكروسوفت في المعرض عبر جناحها المصمم للمحافظة على مساحات التباعد الاجتماعي وتقدم الشركة حلها الزراعي الذي أطلقت عليه اسم «Azure FarmBeats» «فارم بيتس»، الذي يستخدم في طريقة عمله تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء لدعم أفضل ممارسات الزراعة المستدامة، والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي.

وتهدف التقنية الجديدة المتكاملة إلى تمكين زيادة الإنتاج الزراعي من خلال تسهيل التحكم بندرة المياه وتشخيص الآفات الزراعية بالاعتماد على التقنيات المذكورة، بالإضافة إلى طائرات الدرون والصور التي تصل للمزارع مجاناً عبر الأقمار الصناعية مع توفير رؤية واضحة للبيانات الناتجة إلى جانب إمكانات التعلم الآلي والقدرات التحليلية، مما يساهم في تقديم توصيات آلية تمكن المزارعين بشكل تلقائي من مُعايرة استخدام المياه وفحص جودة التربة، وبالتالي سيساعد ذلك على تمكين زراعة تتسم في كونها أكثر استدامة في ظل الظروف الصعبة.

وقال سيد حشيش المدير العام لمايكروسوفت الإمارات قائلاً «بحلول عام 2050، ستكون هناك حاجة لإطعام من 9 - 10 مليارات شخص، وطلب كبير على زيادة مستويات الإنتاج الغذائي، ومع ذلك سيتحتم علينا في نفس الوقت التعامل مع قضايا أخرى تتمثل في كمية الأراضي المحدودة الصالحة للزراعة، ومستويات المياه الآخذة في الانحسار. حينئذٍ ستكون التكنولوجيا السحابية أحد العناصر الحاسمة والمهمة جداً في مواجهة هذا التحدي الزراعي. وقد رأينا فعلياً الفرص الكبيرة التي يمكن أن تتيحها التكنولوجيا، حيث قدمت خلال فترة الوباء أفضل آليات الاستجابة والتعافي السريعة».

إريكسون

وتطلع إريكسون زوار جيتكس على آخر التحديثات والرؤى المتعلقة بتقنية الجيل الخامس عبر خبرتها وريادتها ومشاركتها العالمية. وقامت إريكسون حتى الآن بتطور 70 شبكة من الجيل الخامس حول العالم على نحو مباشر، يعزز ريادتها، ثقة المشغلين في تقنية الشركة المتطورة من الجيل الخامس لدفعهم نحو مستقبل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وتشمل هذه الشبكات 36 دولة مختلفة، حيث وقعت إريكسون 117 اتفاقية تجارية حول العالم في هذا الإطار.

توشيبا

وتسلّط شركة «توشيبا» الضوء على أحدث حلول الذاكرة والتخزين عبر منصتها التي تعرض أحدث تقنياتها في هذا المجال مع حضور ندوات مجانية تتعلق بالتصوير الرقمي، ولا سيما التصوير الجوي والتصوير السينمائي باستخدام الطائرات من دون طيار، وإجراء مسابقة عبر موقع التواصل «تويتر»، حيث يمكن لـ4 الفوز بأربعة محركات أقراص ثابتة خارجية.

لينوفو

تعرض «مجموعة مراكز البيانات من لينوفو» أحدث حلولها وابتكاراتها التقنية في أسبوع جيتكس للتقنية 2020. وتشمل الحلول المعروضة تقنيات حوسبة الأداء العالي/‏‏ الذكاء الاصطناعي HPC/‏‏AI على منصة لينوفو، وحلول شبكات الجيل الخامس/‏‏ وأنظمة الحواف الحوسبية (5G/‏‏Edge) لتعزيز الأمان والأداء، وThinkAgile MX بالشراكة مع «مايكروسوفت أزور».

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