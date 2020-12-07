مشروع يُمكّن المعلم من تدريس 3000 طالب عن بعد في الوقت ذاته

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

كشفت وزارة ‏التربية والتعليم عن مشروع إلكتروني جديد وذلك خلال مشاركتها في أسبوع جيتكس للتقنية 2020، يمكن المعلم من تدريس 100 غرفة صفية وتدريس 3000 طالب في الوقت ذاته، أثناء تواجده في أحد مراكز التدريب ودون الحاجة لتواجده في المدرسة.

وقالت شيخة الحبسي أخصائي تعلم ذكي في وزارة التربية والتعليم، لـ«البيان»: «إن مشروع الصف الذكي للتعلم عن بعد، يهدف إلى ربط 20 مركز تدريب و100 مركز تعليمي في جميع أنحاء الدولة للتدريب والتعليم الإلكتروني باستخدام حلول البث المباشر».

وأوضحت «أن المشروع ‏يهدف لتقديم حلول تعليمية تفاعلية جذابة وعرض الجلسات المسجلة وتقديم حلول تتوافق مع منصة بوابة التعلم الذكي للوصول إلى المحتوى المعرفي، بالإضافة إلى السماح للمشاركين بالانضمام إلى الجلسة من أي جهاز على أن يكون الحاضر قادراً على الوصول إلى المحتوى المسجل عبر بوابة التعلم الذكي».

ولفتت إلى أن ‏المشروع يسعى إلى تقديم دورات تدريبية إلكترونية وتبادل مصادر المعلومات والمعرفة مع المتدربين في مواقع مختلفة بالإضافة إلى ربط المؤسسات التعليمية داخل الدولة وخارجها ويمكن للمعلم تدريس 100 غرفة صفية في الوقت ذاته.

نقلة نوعية

قالت شيخة الحبسي: إن هذا النوع من التعلم يتمثل في التعليم المستمر الذي أقرته الوزارة ضمن خطتها، ويمثل نقلة نوعية في قطاع التعليم خصوصاً أن دولة الإمارات العربية المتحدة أرست معايير التميز والجودة في شتى قطاعاتها ويتصدر التعليم محور اهتمامها بفضل الدعم المتواصل من القيادة الرشيدة للاستثمار في شباب الوطن لتحقيق مخرجات تعليمية بجودة عالية وتوظيف الإمكانات لجعل الدولة منصة عالمية رائدة لإنتاج المعرفة من خلال تعليم متطور.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز