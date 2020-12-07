500 شركة في دبي تستفيد من برنامج الشراكة بين اقتصادية دبي و«زوهو»

المصدر: (دبي - البيان)

أفاد قطاع التسجيل والترخيص التجاري باقتصادية دبي، بأن أكثر من 500 شركة في دبي، قد استفادت من برنامج الشراكة مع شركة زوهو، حيث يمكن للشركات استخدام منصة تطبيقات «زوهو ون»، والتي تضم أكثر من 45 تطبيقاً يربط الخدمات الوظيفية المتنوعة في الشركات، بسلاسة ومجاناً للسنة الأولى.

وكانت اقتصادية دبي وزوهو، قد وقعتا مذكرة تفاهم في أكتوبر 2020، لجعل التكنولوجيا متاحة لجميع الشركات العاملة في إمارة دبي، ومساعدتهم في رحلتهم للتحول الرقمي. وبموجب الشراكة، يُمكن للشركات لدى استخدام «زوهو ون» من إدارة المبيعات، والتسويق، والإنتاجية، وإدارة الموارد البشرية، وإدارة الشؤون المالية، ووظائف أخرى من خلال منصة واحدة.

وقال عمر المهيري مدير إدارة التطوير والمتابعة بقطاع التسجيل والترخيص التجاري باقتصادية دبي: «يسعدنا أن نرى الشركات في دبي، تتبنى التكنولوجيا التي تقدمها شركة زوهو لرقمنة عملياتها التجارية والمؤسسية. ونعتبر ذلك خطوة إيجابية نحو خلق اقتصاد معرفي تنافسي في إمارة دبي».

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