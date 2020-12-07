«صحة دبي» تطلق نظام «ترميز» لإدارة مخزونها الاستراتيجي من الدواء

المصدر: دبي - البيان

أطلقت هيئة الصحة في دبي، نظام «ترميز»، وهو النظام الأكثر تطوراً والمتوافق مع أفضل المعايير العالمية المعمول بها في شأن المخزون الاستراتيجي للمستلزمات الطبية والأدوية، والذي يوفر دقة عالية في مراقبة ومتابعة ودراسة احتياجات «صحة دبي».

جاء ذلك ضمن مشاركة الهيئة في أسبوع جيتكس للتقنية 2020، وبالتعاون مع «دبي الذكية». ويستند النظام الجديد إلى مجموعة من التقنيات الذكية فائقة المستوى، التي يتم من خلالها ترميز جميع المستلزمات الطبية والأدوية، وهو ما يمكّن الهيئة من مراقبة ومتابعة حركة المستلزمات، وكذلك الدواء، ومن ثم وقف أي هدر محتمل في عمليات الصرف أو الاستخدام، حيث يقوم النظام الجديد بتحديد الاحتياجات الفعلية للمنشآت الطبية التابعة للهيئة من مستشفيات ومراكز صحية وعيادات، إلى جانب تحديد مستوى الاستفادة من كل عنصر يتم صرفه سواء أكان من المستلزمات أم الدواء.

وتم ربط نظام «ترميز» بــ 225 شركة عالمية ومحلية رائدة في صناعة الدواء والمستلزمات الطبية، ممن تتعامل معها الهيئة، وهو ما يمثل تبسيطاً لإجراءات التعامل مع الشركات كافة، فضلاً عن أهمية النظام في تتبع تواريخ الصلاحية لكل مستلزم ودواء بشكل أكثر دقة. كما يمكّن النظام، هيئة الصحة في دبي من دراسة الاحتياجات المستقبلية، وبالتالي يسهم النظام في دعم اتخاذ القرار داخل الهيئة، في الوقت الذي يساعد فيه الكادر الطبي على تحديد احتياجاته اللازمة ومن ثم توفيرها.

ولدى إطلاقه النظام الجديد، أكد معالي حميد القطامي مدير عام هيئة الصحة في دبي، قيمة وأهمية القدرات الهائلة التي تمتلكها دبي، والتي تمكّنها من تنظيم المؤتمرات والمنتديات والمعارض الدولية الكبرى في جميع الظروف، لافتاً إلى أن نجاح دبي في تنظيم حدثها السنوي «جيتكس 2020»، بهذا المستوى من المشاركات، يشير بوضوح إلى حالة الاستقرار، وما تتسم به دبي من قوة في التصدي لجائحة «كوفيد 19».

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