ربط الإسعاف الوطني مع أقسام الطوارئ في مستشفيات «الصحة»

المصدر: (دبي - البيان )

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن مبادرة ربط الإسعاف الوطني مع أقسام الطوارئ في المستشفيات، بهدف الوصول الفوري والمباشر لبيانات ومعلومات المرضى بكفاءة وفاعلية، بالإضافة إلى تفعيل الإنذار المبكر إلكترونياً، مما يسهم في تقليل وقت الانتظار وتقديم الخدمات العلاجية في الوقت المناسب والاستخدام الأمثل للموارد، وذلك خلال مشاركتها في أسبوع جيتكس للتقنية.

وتعرض الوزارة على منصتها المشاركة في جيتكس، نموذجاً من سيارة الإسعاف الذكية ليطلع زوار المنصة على تقنياتها الحديثة التي تربطها إلكترونياً بغرف الطوارئ بخاصية التنبيه والإنذار، ومعاينة تجهيزاتها المتطورة بكل الوسائل الذكية لتسهيل نقل المرضى واستقبالهم في المستشفيات بعد توفير جميع البيانات الحيوية الطبية، وأتمتة كل العمليات المتعلقة بتحديد مكان الحالة الطارئة.

وأكد الدكتور يوسف محمد السركال مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، حرص الوزارة على استخدام الابتكارات والحلول الاستباقية، والأساليب الحديثة التي تمكّنها من خدمة المجتمع وتلبية احتياجاته بشكل أفضل، وتوظيف التقنيات المبتكرة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء في منظومة الرعاية الصحية لتلبية احتياجات المرضى.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز