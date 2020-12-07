جمارك دبي تعرض 12 مشروعاً مبتكراً ومبادرة ذكية في «جيتكس»

المصدر: دبي - البيان

تعرض جمارك دبي 12 مشروعاً مبتكراً ومبادرة ذكية تعتمد على تقنيات «البلوك تشين» و«الذكاء الاصطناعي» إضافة إلى أحدث الأجهزة المساندة في الفحص والتفتيش خلال مشاركتها في «أسبوع جيتكس للتقنية 2020» الذي انطلقت فعالياته اليوم في مركز دبي التجاري العالمي.

ودعت الدائرة زوار المعرض وشركاءها الاستراتيجيين والعملاء إلى زيارة منصتها في قاعة الشيخ سعيد، كما توفر جمارك دبي منصة افتراضية تتيح التجول الافتراضي والاطلاع على المشاريع المشاركة.

وبالتزامن مع أسبوع جيتكس للتقنية أطلقت جمارك دبي «داتاثون الفرضة» تحدي البيانات المفتوحة لتطوير برمجيات وأنظمة مبتكرة عبر استخدام البيانات المفتوحة لجمارك دبي المتوفرة على «دبي بالس»، وسيتم تكريم المشاريع الثلاثة الأولى الفائزة خلال المعرض، وتم تقسيم المشاركين في التحدي إلى ثلاث فئات، الأولى: موظفو جمارك دبي، والثانية: للجمهور، والثالثة لطلاب المعاهد والجامعات وكليات التقنية، وسيتم اختيار فائز واحد من كل فئة، وسيحصل الفائزون الثلاثة الأوائل على هدايا عينية وشهادات تقدير.

ويعد هذا التحدي تجمعاً للمتخصصين في البيانات المفتوحة من مهندسين وخبراء ومبرمجين للإسهام في إيجاد حلول رقمية يستفيد منها القطاع الجمركي.

وتشمل مشاريع جمارك دبي في المعرض والتي تنطلق تحت شعار «نبتكر لاقتصاد مستدام» منصة التجارة الإلكترونية عبر الحدود، وتعتمد على تقنية البلوك تشين لدعم احتياجات كل الشركاء في سلسلة إمداد التجارة الإلكترونية و«المنسق» تطبيق ذكي يعتمد على الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة لتصنيف البضائع و«الإفصاح المبكر» (iDeclare) الذي يختصر وقت إنهاء الإجراءات الجمركية للمسافرين في أقل من 5 دقائق، بالإضافة إلى مشاريع غرف التحكم الذكية وجهاز فحص الحاويات السريع وجهاز فحص الطرود ثلاثي الأبعاد وجهاز كشف المواد الإشعاعية وجهاز كشف الإشعاع الشخصي المكتسب و«المنظار» وجهاز فحص مركبات المسافرين وطاولة التفتيش الذكية وبرنامج تدريب المفتشين عبر تقنية الواقع الافتراضي.

مشاريع مبتكرة

وقال سلطان بن سليم رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة إن دبي أسست تميزها وصدارتها العالمية على تطوير مشاريع مبتكرة تحقق التنمية المستدامة في كل المجالات وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مؤكداً أن رؤية سموه الاستشرافية في التحول الرقمي وإحداث تحول جذري في طريقة العمل وتقديم الخدمات الحكومية كانت البنية الصلبة في مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، حيث سارت الأعمال على النحو المعتاد دون أي عوائق تذكر.

أسلوب حياة

قال أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي: إن الدائرة تسعى من خلال مشاركتها في معرض جيتكس للوصول إلى أكبر شريحة من المتعاملين بهدف تشجيعهم على اعتماد أسلوب حياة أسهل عبر الاستفادة من خدماتها الذكية، حيث تُعد جمارك دبي من أولى الجهات التي وفرت جميع خدماتها عبر مختلف القنوات الذكية في إطار جهودها لدعم تحويل حكومة دبي إلى نموذج ذكي بالكامل.

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