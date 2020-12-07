حلول متطورة للمنازل الذكية

المصدر: (دبي- البيان)

تتعاون إل جي إلكترونيكس مع «اتصالات»، خلال فعاليات أسبوع جيتكس للتكنولوجيا 2020، لتسليط الضوء على أحدث ابتكاراتها في ميدان تقنية المنازل الذكية والبنية الأساسية للشبكات، لتزويد العملاء بتجارب سلسة لا تضاهى.

ويحظى زوار جناح «اتصالات»، الذي يضم حلّ المنزل الذكي ThinQ Smart Home، من إل جي، بفرصة للاطلاع على كيفية تطبيق تقنية المنازل الذكية المتصلة بالاستفادة من تقنية واي فاي المتفوقة لدى «اتصالات». كما يوجد فريق من خبراء شركة إل جي، لتقديم عروض مباشرة للمنتجات، واستعراض تطبيقاتها، لتسليط الضوء على قدرتها على مواجهة أكثر التحديات انتشاراً، وتوقع عادات المستخدم، وتطوير نفسها بناءً عليها.

ويُشكل تطبيق LG ThinQ للهواتف الذكية، ركيزة أساسية لهذه المنصة، حيث يتصل التطبيق بجميع الأدوات المنزلية والأجهزة الإلكترونية، وأنظمة التهوية، لتوفير نظرة متكاملة على الإمكانات الكاملة للمنازل الذكية.

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