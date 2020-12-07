ناقلات الإمارات تتخطى تحديات الجائحة

المصدر: دبي ـ وائل الخطيب

حاز مطار دبي الدولي على تصنيف 4 نجوم في تدابير السلامة الاحترازية الخاصة بكورونا في المطارات من شركة «سكاي تراكس»، التي قامت بتقييم فعالية سياسات «كوفيد 19» المتبعة في المطار، وفقاً لمعايير تصنيف السلامة الخاصة بـ«كوفيد 19» لدى «سكاي تراكس».

وقالت الشركة إن المطار قدم مجموعة واسعة من التدابير للحفاظ على سلامة العملاء والموظفين في بيئة المطار أثناء جائحة فيروس كورونا.

ونوهت الشركة بفعالية التدابير الخاصة بالسلامة من الجائحة المتخذة في المطار، والتي أكد قوتها من حيث العناصر الرئيسية الخاصة بتوجيهات التباعد الاجتماعي والمعلومات ونظافة الأيدي. وقال التقرير إن إعادة الفتح التدريجي لحدود الدول في بعض المناطق مكن الشركة من استكمال عمليات تدقيق السلامة في المطارات وتم حتى الآن تقييم أكثر من 25 مطاراً في أوروبا للسلامة.

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