دبي أكثر المدن الإقليمية ابتكاراً في 2020

المصدر: (دبي - وائل الخطيب)

تصدرت دبي مدن الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا في تقرير أكثر المدن ابتكاراً في العالم 2020، والمركز 18 عالمياً متفوقة على شيكاغو وفيلادلفيا وسيئول وكوبنهاغن وأوكلاند ومينابولس، وذلك وفقاً للتقرير الذي أصدرته شركة «هيكي أند أسوسيستس»، الأمريكية.

وحلت دبي في فئة الأسواق الصاعدة التي ضمت 9 مدن ومن ضمنها 7 مدن صينية ومنها تشنغدو وهيفي ونانجين وهانغزو، علاوة على ليما في البيرو وفاييتفيل الأمريكية، كما حلت دبي في المركز 5 في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بعد كل من لندن وبرلين وباريس وفينا، متفوقة على كوبنهاغن وأمستردام وأدنبره وستوكهولم وزيوريخ وميونيخ ودبلين.

وأصدرت الشركة، تصنيفاتها المرتقبة للمدن الأكثر ابتكاراً في العالم. ويقارن أحدث إصدار لها ما يقرب من 400 مدينة عالمية عبر مجموعة من العوامل الرئيس

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