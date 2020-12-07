تدشين معيار إماراتي للذهب ومنصة اتحادية لتداوله

المصدر: أبوظبي - وام

اعتمد المجلس الوزاري للتنمية برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، إنشاء معيار الإمارات للتسليم الجيد للذهب، وسيتم تطبيق نطاق المعيار على الكيانات والشركات العاملة في إنتاج ونقل وتجارة الذهب، كما ناقش المجلس أهمية إنشاء لجنة خاصة بسوق السبائك الإماراتية بهدف الإشراف على المعيار. وأقر المجلس تطوير منصة اتحادية لتداول الذهب وإنشاء قاعدة بيانات للشركات والأفراد المتداولين للذهب، بهدف تعزيز موقع الإمارات مركزاً عالمياً لتجارة الذهب، ولرصد عمليات استيراد الذهب إلى الإمارات.

وقال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، إن قيادة الإمارات حريصة على تعزيز قطاعاتها الاقتصادية وغير النفطية، وتحديث التشريعات والأطر التنظيمية وتشجيع القطاعات ذات القيمة المضافة العالية بما يطور من بيئة الأعمال ويعزّز من جاذبية الدولة، مضيفاً أن الدولة تلعب دوراً محورياً ومهماً في تجارة الذهب على المستويين الإقليمي والعالمي، وتستحوذ على حصة كبيرة من صادراته عالمياً، وهو من أكبر القطاعات الاقتصادية التي تمثل 29 % من إجمالي الصادرات غير النفطية للدولة.

كما ناقش المجلس تعزيز ريادة الأعمال في مجال استيراد وإعادة تصدير الإرساليات الزراعية والحيوانية ومنتجاتها في إطار تعزيز الأمن الغذائي في الدولة.

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إنشاء معيار الإمارات للتسليم الجيد للذهب

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