كهرباء دبي تقدم مبادراتها في مجال الابتكار

المصدر: دبي - البيان

استعرضت هيئة كهرباء ومياه دبي خلال مشاركتها في أسبوع جيتكس للتقنية 2020، أبرز الاستراتيجيات والمبادرات في مجال الابتكار والتي تهدف إلى إعادة صوغ مستقبل الخدمات وتوفير تجارب نوعية للمتعاملين وجميع المعنيين، ومن أبرزها «ديوا الرقمية»، الذراع الرقمية لهيئة كهرباء ومياه دبي، والتي ستعمل على إحلال وتغيير النموذج التشغيلي للمؤسسات الخدمية. وتركز «ديوا الرقمية» على 4 محاور؛ أولاً: إطلاق تقنيات متطورة للطاقة الشمسية، وثانياً: تشغيل شبكة طاقة متجددة تستخدم تقنيات تخزين طاقة مبتكرة لتحقيق أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050. وفي هذا الإطار، تعمل الهيئة على تطوير مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية الذي سيكون أكبر مشروع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، حيث ستبلغ طاقته الإنتاجية 5000 ميجاوات بحلول عام 2030. وثالثاً: التوسع في استخدام الحلول المتكاملة للذكاء الاصطناعي، حيث ستكون دبي أول مدينة تقدم خدمات الكهرباء والمياه باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، ورابعاً: «منصة مورو» لتقديم حلول رقمية على المستوى المحلي والعالمي، وشركتي «ديجيتال X» و«إينفرا X» المنبثقتين من ديوا الرقمية.

واستعرض المهندس مروان بن حيدر، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الابتكار والمستقبل في هيئة كهرباء ومياه دبي أبرز مشروعات الهيئة في مجال التحول الرقمي والأتمتة ومن بينها مبادرة «الحياة الذكية» التي تمكّن المتعاملين ممن لديهم عدادات ذكية من مراقبة استهلاكهم للكهرباء والمياه والحصول على تقارير استهلاك سنوية وشهرية ويومية؛ والروبوت الآلي رباعي الأرجل «سبوت» الذي تستخدمه الهيئة في عملياتها الداخلية؛ والهيكل الروبوتي القابل للارتداء المخصص لزيادة الكفاءة والدقة في العمل والحفاظ على صحة وسلامة الموظفين.

الأتمتة الروبوتية

تسلط هيئة كهرباء ومياه دبي الضوء من خلال منصتها في معرض أسبوع جيتكس للتقنية، في قاعة الشيخ سعيد، على مجموعة من خدماتها المعتمدة على الذكاء الاصطناعي مثل الأتمتة الروبوتية للعمليات لتحسين أداء نظم المعلومات الجغرافية، وموظف الهيئة الافتراضي «رمّاس»، وأنظمة «أليكسا» الذكية من أمازون، ومنصة مساعد جوجل، والروبوتات، إضافة إلى منصة «واتساب بزنس».

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