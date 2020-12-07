استعراض منصة التعليم التنفيذي الذكية

المصدر: (دبي - البيان)

استعرضت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية منصة التعليم التنفيذي الذكية خلال مشاركتها في فعاليات «أسبوع جيتكس للتقنية».وتهدف منصة التعليم التنفيذي الذكية، إلى مواكبة المتغيرات الحكومية العالمية، وتطوير منظومة متميزة للتدرب عن بعد مع الارتقاء بعناصر الجودة وتدعيم قنوات تواصل فعالة ومرنة من خلال برامج تدريبية مبتكرة، من أجل إكساب القيادات الخبرات اللازمة وإطلاعهم على أحدث التجارب والمستجدات العالمية في مختلف مجالات العمل الحكومي.وقال الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: «نسعى من خلال برامجنا التدريبية الذكية من توفير تجربة رائدة تواكب مختلف المتغيرات في العالم، حيث كانت منصة التعليم التنفيذي الذكية خطوة تعكس جاهزية الكلية لتوفير بيئة تدريبية مرنة وتسمح للمتدربين من القادة الحكوميين والقطاع الخاص للانضمام إلى منظومة كلية محمد بن راشد التدريبية».

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