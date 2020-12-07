شرطة دبي تعرض أحدث تطبيقاتها الذكية

المصدر: دبي - البيان

عرضت القيادة العامة لشرطة دبي خلال مشاركتها في أسبوع جيتكس للتقنية 2020، أحدث ابتكاراتها وتطبيقاتها الذكية الهادفة إلى تحقيق التوجهات الاستراتيجية في إسعاد أفراد المجتمع وأن تكون «دبي المدينة الآمنة».

وأكد العميد خالد ناصر الرزوقي مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي أن مشاركة شرطة دبي هذا العام في معرض جيتكس تتضمن عرض عدد من المشاريع والتطبيقات الذكية التي توفر الخدمات الشرطية المتنوعة الهادفة إلى إسعاد الجمهور وتعزيز الأمن والأمان لهم.

وعرضت شرطة دبي عبر منصتها في جيتكس «نظام مسرح الجريمة وإدارة القضايا الذكي» الهادف إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية لشرطة دبي في الكشف عن الجريمة وأتمتة العمليات الإدارية في إدارة مسرح الجريمة واعتماد نظام العمل اللاورقي في اعداد التقارير الخاصة.

وعرضت شرطة دبي عبر منصتها في جيتكس نظام «المعثورات الموحد» وهو عبارة عن نظام ذكي يربط جهات حكومية وشبه حكومية والخاصة بنظام معثورات ذكي في الإمارة، وهو ما يهدف إلى تسهيل عملية الاستفسار عن المعثورات والإبلاغ عنها.

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