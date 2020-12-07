«قضاء أبوظبي» تعرّف بـ«التقاضي عن بُعد»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

تشارك دائرة القضاء في أبوظبي، في أسبوع جيتكس للتقنية 2020، وذلك للعام الـ 11 على التوالي، إذ تعرض للجمهور منظومة التقاضي عن بُعد، ودورها في تسهيل الوصول إلى العدالة من خلال إتمام جميع إجراءات التقاضي إلكترونياً، ابتداءً من قيد الدعاوى وتقديم المذكرات وتلقي الإشعارات، وصولاً إلى عقد جلسات المحاكمة باستخدام تقنية الاتصال المرئي.

وأكد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أهمية الاستفادة من التقنيات الحديثة والأنظمة المتطورة لتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين، ومن هذا المنطلق تحرص الدائرة على مواكبة التحول الرقمي وتطوير منظومة قضائية رائدة بما يتماشى مع توجهات حكومة أبوظبي.

وتستعرض دائرة القضاء خلال مشاركتها في معرض جيتكس 2020، دور منظومة التقاضي عن بُعد، في ضمان الوصول إلى العدالة الناجزة وإتاحة إنجاز المعاملات المرتبطة بالتقاضي في خطوات سهلة وميسرة.

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