فلاي دبي توفّر لمسافريها تأمين سفر متعدّد المخاطر

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت فلاي دبي أنها توفر لمسافريها تأمين سفر جديداً متعدد المخاطر، يتم تطبيقه تلقائياً على جميع الركاب الذين يشترون تذكرة فلاي دبي اعتباراً من 1 ديسمبر.

ويحصل المسافرون الذين يشترون تذكرة فلاي دبي سواء عبر الموقع الشبكي أم تطبيق الهاتف المتحرك أم عبر متاجر فلاي دبي أم مركز خدمة العملاء أم عبر شركاء السفر تلقائياً على تأمين السفر الجديد متعدد المخاطر دون أي تكلفة إضافية والذي تقدمه شركة «ايه اي جي». وإضافة إلى التغطية الشاملة ضد «كوفيد 19»، تغطي وثيقة التأمين من رحلات العودة ورحلات الاتجاه الواحد خارج بلد إقامة المسافرين.

وقال حمد عبيدالله الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في فلاي دبي: يوفر تأمين السفر متعدد المخاطر للركاب ثقة أكبر في السفر. ونتوقع أن يزداد الطلب على السفر خلال موسم العطلات الشتوية.

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