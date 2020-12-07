دبي تستقبل 757 ألف زائر دولي خلال 4 أشهر

المصدر: دبي - عمرو عادل

قال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، إن دبي استقبلت نحو 757.1 ألف زائر خلال أربعة أشهر، في الفترة الممتدة من يوليو حتى أكتوبر الماضي، وذلك بعد استئناف الرحلات الجوية في السابع من يوليو الماضي.

وأضاف كاظم، في تصريحات للصحافيين على هامش المؤتمر السنوي لتنمية إيرادات قطاع الضيافة والفنادق في الشرق الأوسط 2020، الذي عقد في دبي أمس، إن عدد الزوار الدوليين خلال أكتوبر ارتفع إلى 341 ألف زائر مقابل 242 ألفاً في سبتمبر بنسبة زيادة 41%.

وأشار إلى أن قطاع الضيافة في دبي بشكل عام أظهر قدرة كبيرة على الصمود في وجه تحديات جائحة «كوفيد 19»، وكان أيضاً أحد القطاعات التي ارتقت إلى مستوى إنعاش السياحة وضمان شعور الزوار بالأمان أثناء استمتاعهم بكل ما تقدمه الإمارة.

وأضاف أنه بفضل الاستجابة الفعّالة من القيادة الحكيمة في التصدي للجائحة، تمكنت دبي من استئناف الفعاليات والمؤتمرات الحيوية التي تساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وكافة أنحاء المنطقة، وتعزز من الأداء السياحي للإمارة منذ استئناف السياحة الدولية في يوليو الماضي، وذلك وصولاً إلى اكتساب الزخم المطلوب للانتقال بقوة إلى عام 2021.

وأشار إلى أن الدائرة واصلت جهودها التسويقية في مختلف أنحاء العالم، لا سيما مع استئناف دبي استقبال السياح وإعادة فتح المزيد من الوجهات والأسواق الإقليمية والعالمية، حيث أطلقت حملة «عيشوا تجربة العمر»، والتي تسلط الضوء على الطرق الفريدة التي تمكّن المسافرين من وضع برامج عطلات خاصة بهم تتضمن التجارب التي يمكنهم خوضها في جميع أنحاء الإمارة.

حملة ترويجية

وأوضح أن الحملة الترويجية نجحت في جذب مليار تفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قدمت خيارات متنوّعة ذات قيمة تنافسية لزوّارها الذين بإمكانهم اختيار ما يناسبهم منها، واختبار تجارب مميّزة.

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