شفيقة العامري تفوز بجائزة الإمارات للسيدات

المصدر: دبي - البيان

فازت الدكتورة شفيقة العامري، الأمين العام لمجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة، بجائزة الإمارات للسيدات، وذلك خلال الحفل الذي نظمته مجموعة دبي للجودة تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة.



وأقيم الحفل في مدينة دبي مؤخراً، وجرى خلاله تكريم عدة فئات من سيدات الأعمال والمهنيات، وشهد الحفل حضور ومشاركة عدد كبير من سيدات الأعمال والموظفات في الجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص إضافة إلى سيدات المجتمع.



وقالت الدكتورة شفيقة العامري إن هذه الجائزة تمثل مصدر فخر واعتزاز لها، للدور الذي تقوم به الجائزة في دعم وتشجيع رائدات وسيدات الأعمال بالدولة، إلى جانب جهودها في دعم الشباب العربي للنهوض بمسؤولياتهم من أجل تحقيق التنمية في بلدانهم والمشاركة الفاعلة والإيجابية في العمل والابتكار لتحقيق الريادة والتفوق. وأضافت أن الحفل يمثل مناسبة هامة لتشجيع سيدات ورائدات الأعمال، الأمر الذي يدفعنا لمزيد من العطاء والإبداع والابتكار.

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