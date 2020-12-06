منتزه ليجولاند دبي يعيد فتح أبوابه لاستقبال العائلات مع الأطفال

المصدر: دبي - البيان

أعلن منتزه ليجولاند دبي التابع لـ«دبي باركس آند ريزورتس»، إعادة فتح أبوابه التي طال انتظارها لاستقبال العائلات مع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 2 و12 عاماً ودعاهم لصنع المزيد من الذكريات الرائعة معاً.



وحرص ليجولاند دبي على اتباع إجراءات النظافة والسلامة في جميع أنحاء المنتزه، بما في ذلك فحص درجة حرارة الزوار عند وصولهم، والتنظيف الشامل، وأنظمة الاتجاه الواحد، وعلامات التباعد الاجتماعي عند طوابير الألعاب والمتاجر والمطاعم وغيرها، نظراً لكون الحفاظ على صحة الزوار وسلامتهم يعد أولوية قصوى، وتتماشى هذه التدابير مع الإرشادات الحكومية والمعايير العالمية من أجل ضمان راحة العائلات ليتمكنوا من قضاء أمتع الأوقات في بيئة آمنة.



ويمكن للعائلات الاستمتاع بالألعاب ومحطات الجذب في 6 مناطق مثل غزو أفعوانية التنين أو استعادة كنز الفرعون المسروق في مغامرة المملكة الضائعة، أو إطلاق العنان لإبداعهم في أرض الخيال وليجو سيتي.



وسيسرّ هواة ليجو بزيارة المدينة المصغرة لمشاهدة أفق دبي العمراني وأبرز المعالم السياحية في الشرق الأوسط والعالم والمصنوعة من أكثر من 20 مليون مكعب.



ويمكن للزوار أيضاً شراء تذكارات ليجو المفضلة لديهم من متاجر الوجهة وتناول الطعام في أيٍّ من المطاعم التي تحتضنها.



كما يستطيع الضيوف شراء تذكرة ليجولاند دبي سنوية صالحة لمدة 15 شهراً بسعر 12 شهراً، ما يتيح الاستفادة من 3 أشهر مجانية وذلك عند شراء التذاكر عبر الإنترنت.



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