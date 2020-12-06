«المفاهيم الاقتصادية الحديثة» حلقة نقاشية في غرفة عجمان

المصدر: عجمان - البيان

ترأس عبدالله المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان حلقة نقاشية بعنوان «المفاهيم الاقتصادية الحديثة» وذلك ضمن سلسلة الحلقات النقاشية التي تنظمها غرفة عجمان بهدف تعزيز خبرات موظفي الغرفة ومناقشة جملة من الموضوعات الاقتصادية.



حضر الحلقة النقاشية عبر خاصية الاتصال المرئي سالم السويدي مدير عام غرفة عجمان والمديرون التنفيذيون وكافة موظفي الغرفة.



تناولت الحلقة تعريف الاقتصاد باعتباره «علماً يدرس العلاقة بين حاجات الإنسان وموارده؛ لتحقيق أكبر قدر من إشباع هذه الحاجات بالاستخدام الأمثل لهذه الموارد» والفرق بين الاقتصاد الكلي والاقتصاد الجزئي، واطلع الحضور على أنواع الاقتصاد ومنها الاقتصاد الدائري والمعني بالحفاظ على قيمة المنتجات وإدارة المخزون ورأس المال الطبيعي والبشري والمصنّع والمالي.



وتم شرح الارتباط بين الاقتصاد الدائري والاقتصاد الصناعي، وأهمية التعامل بتوازن بين النظامين الاقتصاديين لتجاوز المخاطر البيئية التي قد يتسبب فيها الإفراط في الإنتاج الصناعي، كما تم الاطلاع على جهود دولة الإمارات في تطوير سياسة وطنية للاقتصاد الدائري.



وتضمنت الحلقة شرحاً حول اقتصاد جودة الحياة والاقتصاد الصفري الصافي، واقتصاد النمو الحيوي - الزراعة والمواد الحيوية.



وأكد الحضور أهمية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص والاستفادة من تسارع عجلة البيانات الضخمة وزيادة الطلب على الإحصائيات الآنية الموثوق بها، الأمر الذي يصب في نمو الشركات واستدامتها ووضع الخطط المستقبلية للقطاعين الحكومي والخاص وينعكس بشكل إيجابي على القطاع الاقتصادي ككل.



وأكد موظفو الغرفة أهمية سلسلة الحلقات النقاشية ودورها في تبادل الخبرات ورصد الآراء والاقتراحات بما يدعم بيئة العمل الداخلية من جانب ويصب في جودة الخدمات الموجهة لأعضاء ومتعاملي غرفة عجمان.

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