جمارك دبي تعرض 12 مشروعاً مبتكراً ومبادرة ذكية في «جيتكس»

المصدر: دبي - البيان

تعرض جمارك دبي 12 مشروعاً مبتكراً ومبادرة ذكية تعتمد على تقنيات «البلوك تشين» و«الذكاء الاصطناعي» إضافة إلى أحدث الأجهزة المساندة في الفحص والتفتيش خلال مشاركتها في «أسبوع جيتكس للتقنية 2020» الذي انطلقت فعالياته اليوم في مركز دبي التجاري العالمي.



ودعت الدائرة زوار المعرض وشركاءها الاستراتيجيين والعملاء إلى زيارة منصتها في قاعة الشيخ سعيد، كما توفر جمارك دبي منصة افتراضية تتيح التجول الافتراضي والاطلاع على المشاريع المشاركة.



وبالتزامن مع أسبوع جيتكس للتقنية أطلقت جمارك دبي «داتاثون الفرضة» تحدي البيانات المفتوحة لتطوير برمجيات وأنظمة مبتكرة عبر استخدام البيانات المفتوحة لجمارك دبي المتوفرة على «دبي بالس»، وسيتم تكريم المشاريع الثلاثة الأولى الفائزة خلال المعرض، وتم تقسيم المشاركين في التحدي إلى ثلاث فئات، الأولى: موظفو جمارك دبي، والثانية: للجمهور، والثالثة لطلاب المعاهد والجامعات وكليات التقنية، وسيتم اختيار فائز واحد من كل فئة، وسيحصل الفائزون الثلاثة الأوائل على هدايا عينية وشهادات تقدير.



ويعد هذا التحدي تجمعاً للمتخصصين في البيانات المفتوحة من مهندسين وخبراء ومبرمجين للإسهام في إيجاد حلول رقمية يستفيد منها القطاع الجمركي، ويهدف التحدي إلى تحقيق أعلى استفادة ممكنة من البيانات المتاحة إلى جانب تعزيز دور البيانات المفتوحة في تحفيز النمو الاقتصادي والتشجيع على الابتكار، فضلاً عن الإسهام في تنمية الكوادر الوطنية لبناء مجتمع حيوي ومنتج، وذلك تحقيقاً لخطة دبي 2021.





احتياجات الشركاء





وتشمل مشاريع جمارك دبي في المعرض والتي تنطلق تحت شعار «نبتكر لاقتصاد مستدام» منصة التجارة الإلكترونية عبر الحدود، وتعتمد على تقنية البلوك تشين لدعم احتياجات كل الشركاء في سلسلة إمداد التجارة الإلكترونية و«المنسق» تطبيق ذكي يعتمد على الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة لتصنيف البضائع و«الإفصاح المبكر» (iDeclare) الذي يختصر وقت إنهاء الإجراءات الجمركية للمسافرين في أقل من 5 دقائق، بالإضافة إلى مشاريع غرف التحكم الذكية وجهاز فحص الحاويات السريع وجهاز فحص الطرود ثلاثي الأبعاد وجهاز كشف المواد الإشعاعية وجهاز كشف الإشعاع الشخصي المكتسب و«المنظار» وجهاز فحص مركبات المسافرين وطاولة التفتيش الذكية وبرنامج تدريب المفتشين عبر تقنية الواقع الافتراضي.





مشاريع مبتكرة





وقال سلطان بن سليم رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة إن دبي أسست تميزها وصدارتها العالمية على تطوير مشاريع مبتكرة تحقق التنمية المستدامة في كل المجالات وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مؤكداً أن رؤية سموه الاستشرافية في التحول الرقمي وإحداث تحول جذري في طريقة العمل وتقديم الخدمات الحكومية كانت البنية الصلبة في مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، حيث سارت الأعمال على النحو المعتاد دون أي عوائق تذكر، وهو ما مثّل مصدات قوية سرّعت من تعافي الاقتصاد الوطني.



وأشار إلى أن جمارك دبي تحرص على المشاركة سنوياً في أسبوع جيتكس للتقنية الذي يعد منصة مثالية لعرض أحدث مشروعات الدائرة ومبادراتها الرقمية المبتكرة التي تواكب متطلبات الثورة الصناعية الرابعة من تقنيات الذكاء الاصطناعي وأتمتة الإجراءات الجمركية والبلوك تشين، وتهدف إلى تقديم خدمات نوعية للمسافرين والمتعاملين لدعم موقع دبي الرائد في التجارة والسياحة العالمية، إضافة إلى إبراز تجاربها وإنجازاتها في مجال مواكبة التوجهات الحكومية للتحول الرقمي وصناعة المستقبل.. مؤكداً أن مشاريع جمارك دبي تقود تحولات التجارة العالمية استعداداً للخمسين عاماً المقبلة.





أسلوب حياة





ومن جانبه قال أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي إن الدائرة تسعى من خلال مشاركتها في معرض جيتكس للوصول إلى أكبر شريحة من المتعاملين بهدف تشجيعهم على اعتماد أسلوب حياة أسهل عبر الاستفادة من خدماتها الذكية، حيث تُعد جمارك دبي من أولى الجهات التي وفرت جميع خدماتها عبر مختلف القنوات الذكية في إطار جهودها لدعم تحويل حكومة دبي إلى نموذج ذكي بالكامل وتعزيز مسيرة «استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية» التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لتصبح دبي أول حكومة بلا ورق في العام 2021.. مشيراً إلى أن نسبة التبني الإلكتروني للخدمات الجمركية في جمارك دبي سجلت 99.3 بالمائة في النصف الأول من العام 2020، وهو ما يعكس الخبرات التقنية المتراكمة للدائرة، والتي دفعت نحو سلاسة ممارسة الأعمال على النحو المعتاد في ظل جائحة كورونا واستخدام التكنولوجيا المتقدمة والروبوت الافتراضي وغيرها من التقنيات في تقليل التدخل البشري وإطلاق مشاريع مبتكرة لتحسين تجربة المتعامل وتبسيط الخدمات والعمليات وإعادة هندستها بشكل إبداعي وذكي، حيث حصدت جمارك دبي المركز الأول عالمياً والفوز بجائزة «أفضل جهة لإدارة المشاريع في العالم 2020» بالمسابقة الدولية التي ينظمها التحالف العالمي لإدارة المشاريع «PMO Global Alliance».. كما حازت الدائرة إشادة دولية من صندوق النقد الدولي لريادتها في استخدام تقنية البلوك تشين للخدمات الجمركية.

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